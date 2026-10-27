DOEt fiques la capa d'heREroi, SOLperò no pots ni sortir. SOLT'hauré d'arreglar la sort DOabans que fugis d'aREquí.
DOIiREii!
DOEt queda massa temps per aprenREdre. SOLAixò és el que has d'aprendre. SOLAixò és el que has d'aprendre.
DOI vora el mar, vaig veSOLient com t'hi MImllences, RE DOi m'hi parteixo tot SOLsol. DOI des del far vaig veSOLient com ho MImintentes, RE DOjo ja vaig avisar, jo ja vaig avisar, REjo ja vaig avisar DOi no em vas fer SOLcas.
DOEt queda massa temps per aprenREdre. SOLAixò és el que has d'aprendre. SOLAixò és el que has d'aprendre.