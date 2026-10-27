Has d'aprendre (Acords)

Et fiques la capa d'heroi

Acords Acords
Dan Peralbo
SOL LAm DO RE

DOEt fiques la capa d'heREroi,
SOLperò no pots ni sortir.
SOLT'hauré d'arreglar la sort
DOabans que fugis d'aREquí.

DOIiREii!

DOEt queda massa temps per aprenREdre.
SOLAixò és el que has d'aprendre.
SOLAixò és el que has d'aprendre.

DOI vora el mar, vaig veSOLient com t'hi MImllences, RE
DOi m'hi parteixo tot SOLsol.
DOI des del far vaig veSOLient com ho MImintentes, RE
DOjo ja vaig avisar, jo ja vaig avisar,
REjo ja vaig avisar
DOi no em vas fer SOLcas.

DOEt queda massa temps per aprenREdre.
SOLAixò és el que has d'aprendre.
SOLAixò és el que has d'aprendre.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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