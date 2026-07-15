Intro:
MI LA MI LA MI LA SI MIMira, ja feia SOL#mtemps
que la
LAteva nàpia au DO#mgusta
no em par
LAava pel car MIrer
i jo, a
LAmic, tocava f SIusta.
Vas ve
MInir discret pri SOL#mmer,
confo
LAnent-te a l'hora pu DO#mnta
amb to
LAta la mara MIbunta
que ador
LAmida surt del SItren.
I quins
LAtemps, amic, quins SItemps
a la
SOL#mcaseta de DO#mfusta
sempre
FA#msonava un CD
quan vol
LAtaves per la SIcuina
Jo devia fer
LAcara SIde LAdemanar aj MIuda.
Ohohoh,
LAgràcies per ve SInir
a tem
LAptar-me un altre SIcop,
a po
LAsar-ho tot a SIlloc, MIJudes. MI SOL#m LA MI SI MIFixa't amb quina il·lu SOL#msió
et vaig do
LAnar la benvin DO#mguda
vas ser e
LAl sol del meu bal MIcó
i pel
LAmeu jardí la SIpluja.
Ja em co
MIneixes, saps com SOL#msóc
i no
LAvull posar-te ex DO#mcuses
però el temps
LApassa per tot MIhom,
massa
LAlent, cagunla SIputa.
I aq
LAuelles nits sense SIson,
em van
SOL#menvair en un DO#mdubte
que avan
FA#mçava entre els racons
i els pi
LAlons de roba SIbruta.
Has vingut a que
LAdar-te
o
SItens LAalguna ex MIcusa.
Ohohoh, vinga
LAQuim, controla el SIpols.
Vols la
LAguerra? O què cony SIvols?
Que bé et t
LAires els far SIols, MIJudes. MI SOL#m LA MI SI
I m'han
MIdit que vas di SOL#ment
pels
LAcafès i les tert DO#múlies
que em com
LAporto com un MInen,
que no a
LAguanto quan em SIjutgen.
Ens anà
LAvem a menjar el SImón
d'això, a
SOL#mmic, no en tinc cap DO#mdubte.
De tant
FA#mem pregunto on són
les n
LAostres grans aven SItures.
I és ment
LAida si us SIdic LAque me la MIsuda. LAGràcies per veni SIr
a tem
LAptar-me un últim SIcop,
a po
LAsar-me en el meu l SIloc, MIJudes. MI SOL#m LA MI SI MI
que la
no em par
i jo, a
Vas ve
confo
amb to
que ador
I quins
a la
sempre
quan vol
Jo devia fer
Ohohoh,
a tem
a po
et vaig do
vas ser e
i pel
Ja em co
i no
però el temps
massa
I aq
em van
que avan
i els pi
Has vingut a que
o
Ohohoh, vinga
Vols la
Que bé et t
I m'han
pels
que em com
que no a
Ens anà
d'això, a
De tant
les n
I és ment
a tem
a po