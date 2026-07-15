Has tornat a venir, Judes (Acords)

D'això amic no en tinc cap dubte

Acords Acords
La Ludwig Band
Intro:

MI LA MI LA MI LA SI

MIMira, ja feia SOL#mtemps
que la LAteva nàpia auDO#mgusta
no em parLAava pel carMIrer
i jo, aLAmic, tocava fSIusta.

Vas veMInir discret priSOL#mmer,
confoLAnent-te a l'hora puDO#mnta
amb toLAta la maraMIbunta
que adorLAmida surt del SItren.

I quins LAtemps, amic, quins SItemps
a la SOL#mcaseta de DO#mfusta
sempre FA#msonava un CD
quan volLAtaves per la SIcuina

Jo devia fer LAcara SIde LAdemanar ajMIuda.
Ohohoh, LAgràcies per veSInir
a temLAptar-me un altre SIcop,
a poLAsar-ho tot a SIlloc, MIJudes.

MI SOL#m LA MI SI

MIFixa't amb quina il·luSOL#msió
et vaig doLAnar la benvinDO#mguda
vas ser eLAl sol del meu balMI
i pel LAmeu jardí la SIpluja.

Ja em coMIneixes, saps com SOL#msóc
i no LAvull posar-te exDO#mcuses
però el temps LApassa per totMIhom,
massa LAlent, cagunlaSIputa.

I aqLAuelles nits sense SIson,
em van SOL#menvair en un DO#mdubte
que avanFA#mçava entre els racons
i els piLAlons de roba SIbruta.

Has vingut a queLAdar-te
o SItens LAalguna exMIcusa.
Ohohoh, vinga LAQuim, controla el SIpols.
Vols la LAguerra? O què cony SIvols?
Que bé et tLAires els farSIols, MIJudes.

MI SOL#m LA MI SI

I m'han MIdit que vas diSOL#ment
pels LAcafès i les tertDO#múlies
que em comLAporto com un MInen,
que no aLAguanto quan em SIjutgen.

Ens anàLAvem a menjar el SImón
d'això, aSOL#mmic, no en tinc cap DO#mdubte.
De tant FA#mem pregunto on són
les nLAostres grans avenSItures.

I és mentLAida si us SIdic LAque me la MIsuda.
LAGràcies per veniSIr
a temLAptar-me un últim SIcop,
a poLAsar-me en el meu lSIloc, MIJudes.

MI SOL#m LA MI SI MI

 

 

 

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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