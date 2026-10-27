LAm FA DO
SOL DO
DOJa fa temps algú em va dir:
DOsi hi ha calma, vol dir que...
SOLJa no! No pot trigar a DOploure avui.
SOLQuan s'acabi tot aiDOxò,
SOLel sol tornarà briDOllar
SOLi no! No ens deixarà a les fosDOques.
FA9Digue’m SOLsi no
has vist DOploure MImmai de LAmnit?
FADigue’m SOLsi no
has vist DOploure MIma mig maLAmtí
FAen SOLdies assoleDOllats?
DOJa fa dies que aquest sol
DOestà fred i encara plou.
SOLJa no! No pot trigar a DOfer calor.
SOLSempre em sembla que és iDOgual.
SOLEl món gira amunt i aDOvall,
SOLi no! Ningú no ho atuDOra.
FA9Digue’m SOLsi no
has vist DOploure MImmai de LAmnit?
FADigue’m SOLsi no
has vist DOploure MIma mig maLAmtí
FAen SOLdies assoleDOllats?
FA SOL
DO MIm LAm
FA SOL DO
FA9Digue’m SOLsi no
has vist DOploure MImmai de LAmnit?
FADigue’m SOLsi no
has vist DOploure MIma mig matí LAm
FAen SOLdies assoleDOllats?
SOL DO
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