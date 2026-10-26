Haurà valgut la pena viure (Acords)

Frena, petita fera

Acords Acords
Els Catarres
els catarres diamants
els catarres diamants
SOLm FA x2

SOLmFrena, petita fera,
que si FAvius com una flama acabes convertint-te en cendra.
SOLmCreu-me, no hi ha drecera.
Aquest FAés un món difícil on només és fàcil perdre.
DOmJo et guardo les espatlles sempre
SI♭i sé que em guarFAdaràs les meves.
SOLmCamina sempre sense FApor de sentir.

MI♭Calma i abaixa l'arma,
DOmperquè abans de la batalla cal conèixer qui t'ataca.
MI♭Mira qui t'acompanya
DOmi qui desapareix del mapa quan la cosa es complica.
MI♭Al final tot és més simple
DOmquan reconeixes qui t'estima
DOmsense condicions absurdes,
MI♭més enllà de tots els dubtes.

SI♭Quan sentis que el FAmón
et gela el DOmcor
i la SOLmpena ho conqueFAreixi tot,
SI♭pren el meu braç i el meu aFAmor
i esperem que arribi el diDOma.

SOLm FA x4

EsSOLmperes i desesperes,
però reFAcorda que les presses mai són bones conselleres.
CosSOLmta tant contenir-se,
però a FAvegades és millor mirar-s'ho tot amb perspectiva,
DOmque la pena és passatgera
SI♭i no hi ha mal que FAduri sempre.
SOLmEscolta atentament el FAque portes dins.

DOmLluita amb dents i ungles,
cenMI♭tímetre a centímetre, per tot el que desitges,
per MI♭l'aire que ara respires,
per MI♭les persones bones que il·luminen els teus dies.
MI♭que no hi ha garanties,
peMI♭rò intentar-ho és el teu deure.
DOmAl final de la partida,
hauMI♭rà valgut la pena viure.

SI♭Quan sentis que el FAmón
et gela el DOmcor
i la SOLmpena ho conqueFAreixi tot,
SI♭pren el meu braç i el meu aFAmor
i esperem que arribi el diDOma.

SI♭Quan sentis que el FAmón
et gela el DOmcor
i la SOLmpena ho conqueFAreixi tot,
SI♭pren el meu braç i el meu aFAmor
i esperem que arribi el diDOma.

SOLm FA x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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