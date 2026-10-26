SOLmFrena, petita fera, que si FAvius com una flama acabes convertint-te en cendra. SOLmCreu-me, no hi ha drecera. Aquest FAés un món difícil on només és fàcil perdre. DOmJo et guardo les espatlles sempre SI♭i sé que em guarFAdaràs les meves. SOLmCamina sempre sense FApor de sentir.
MI♭Calma i abaixa l'arma, DOmperquè abans de la batalla cal conèixer qui t'ataca. MI♭Mira qui t'acompanya DOmi qui desapareix del mapa quan la cosa es complica. MI♭Al final tot és més simple DOmquan reconeixes qui t'estima DOmsense condicions absurdes, MI♭més enllà de tots els dubtes.
SI♭Quan sentis que el FAmón et gela el DOmcor i la SOLmpena ho conqueFAreixi tot, SI♭pren el meu braç i el meu aFAmor i esperem que arribi el diDOma.
SOLmFA x4
EsSOLmperes i desesperes, però reFAcorda que les presses mai són bones conselleres. CosSOLmta tant contenir-se, però a FAvegades és millor mirar-s'ho tot amb perspectiva, DOmque la pena és passatgera SI♭i no hi ha mal que FAduri sempre. SOLmEscolta atentament el FAque portes dins.
DOmLluita amb dents i ungles, cenMI♭tímetre a centímetre, per tot el que desitges, per MI♭l'aire que ara respires, per MI♭les persones bones que il·luminen els teus dies. Sé MI♭que no hi ha garanties, peMI♭rò intentar-ho és el teu deure. DOmAl final de la partida, hauMI♭rà valgut la pena viure.
SI♭Quan sentis que el FAmón et gela el DOmcor i la SOLmpena ho conqueFAreixi tot, SI♭pren el meu braç i el meu aFAmor i esperem que arribi el diDOma.
SI♭Quan sentis que el FAmón et gela el DOmcor i la SOLmpena ho conqueFAreixi tot, SI♭pren el meu braç i el meu aFAmor i esperem que arribi el diDOma.