per tor
i en
que no
I si no
torna
Ai! Una hava
que t'enyorava i tu no hi e
que es qui l'escol
Ai! S'enamo
des seu cos
i des seu en
que com un jonc s'engron
per mirar-
i fins i tot la
s'atura de fer o
I fins i tot la
s'atura de fer o
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