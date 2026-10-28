Havanera (Acords)

Vaig com un loco

Acords Acords
Tomeu Penya
tomeu penya 50 cancons
tomeu penya 50 cancons
LA REm DO FA LA REm DO FA

LAVaig com un loco
per torREmnar a veure't,
LAtocar els teus cabells,
REmbesar-te a sa boca
i enLAsumar el perfum
LAque t'enrevolta.

REmI és que LAet duc tan a dintre REmmeu
que no LAres sé fer
REmsi no et tenc devora.
I si no LAvols que em mori, torna,
torna REprest!

RETorna, que em moro de ganes de cantar-te.
Ai! Una havaLAnera.

LALa que et vaig escriure un vespre
que t'enyorava i tu no hi eRErets.

RETé una coseta dolça
que es qui l'escolLAta.
Ai! S'enamoLAra!

SOLCom la cadència hermosa
des seu cosREset
i des seu enLAcant,
que com un jonc s'engronREça!

SOLQuan tu passes, s'aire es gira
per mirar-REte,
i fins i tot la LAmar
s'atura de fer oREnes!

I fins i tot la LAmar
s'atura de fer oREnes!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi