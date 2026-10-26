He deixat ma mare (Acords)

He deixat ma mare

Acords Acords
Raimon
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FA#He deixat ma SOL#mmare
FA#sola a Xàtiva al carrer blanc,
SOL#mma mare que sempre espera
FA#que torne com abans.

SOL#mHe deixat germans i amics
SOL#mque em volen.

FA#I esperen com ma mare
FA#que jo torne com abans.

LA#He vingut ací.

FA#Perquè crec que puc dir-vos
SOL#men la meva maltractada llengua
FA#paraules i fets que encara ens agermanen,
SOL#mparaules i fets que encara ens fan sentir
FA#homes entre els homes.

SOL#mParaules i fets que encara ens agermanen
LA#en la lluita contra la por.

FA#En la lluita contra la sang,
SOL#men la lluita contra el dolor,
FA#en la lluita contra la fam.

SOL#mEn la sempre necessària lluita
LA#contra el que ens separa i ens fa sentir-nos
SOL#ma tots nosalFA#tres estranys.

SOL#mHe deixat ma mare
FA#i els meus germans.
SOL#mHe deixat els amics i la casa.

FA#I tots els que esperen
FA#que jo torne com abans.

LA#I crec que he fet bé.

FA#I crec que he fet bé,
SOL#mjo sé, jo sé, jo sé, jo sé, jo sé
FA#que tornaré al carrer blanc.

SOL#mPerò ara ací, LA#però ara ací.

FA#Crec que també és ma casa
SOL#mi crec que puc dir-vos amb el cor obert
FA#a tots vosaltres, germans,
SOL#mgerFA#mans.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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