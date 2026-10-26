FA#He deixat ma SOL#mmare
FA#sola a Xàtiva al carrer blanc,
SOL#mma mare que sempre espera
FA#que torne com abans.
SOL#mHe deixat germans i amics
SOL#mque em volen.
FA#I esperen com ma mare
FA#que jo torne com abans.
LA#He vingut ací.
FA#Perquè crec que puc dir-vos
SOL#men la meva maltractada llengua
FA#paraules i fets que encara ens agermanen,
SOL#mparaules i fets que encara ens fan sentir
FA#homes entre els homes.
SOL#mParaules i fets que encara ens agermanen
LA#en la lluita contra la por.
FA#En la lluita contra la sang,
SOL#men la lluita contra el dolor,
FA#en la lluita contra la fam.
SOL#mEn la sempre necessària lluita
LA#contra el que ens separa i ens fa sentir-nos
SOL#ma tots nosalFA#tres estranys.
SOL#mHe deixat ma mare
FA#i els meus germans.
SOL#mHe deixat els amics i la casa.
FA#I tots els que esperen
FA#que jo torne com abans.
LA#I crec que he fet bé.
FA#I crec que he fet bé,
SOL#mjo sé, jo sé, jo sé, jo sé, jo sé
FA#que tornaré al carrer blanc.
SOL#mPerò ara ací, LA#però ara ací.
FA#Crec que també és ma casa
SOL#mi crec que puc dir-vos amb el cor obert
FA#a tots vosaltres, germans,
SOL#mgerFA#mans.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.