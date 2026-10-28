He fet un ninot de neu (Acords)

He fet un ninot de neu

Acords Acords
Anna Llopart
DOmHe FAm7fet un DOmniRE7/FAnot de neu
DOmde SI♭coLA♭tó fluix SOLi farina,
DOmdos FAm7botons DOmque RE7/FAfan els ulls,
DOmla SI♭boLA♭ca de SOLpurpurina.

DOmLi FAm7he poDOmsat FAm7un nas ben llarg
DOmretaSI♭llat LA♭amb SOLcartolina
DOmi FAm7després, DOmper FAm7acabar,
DOmun SI♭barLA♭ret de SOLplastilina.

DOm FAm7 DOm FAm7

DOmHe FAm7fet un DOmniRE7/FAnot de neu
DOmde SI♭coLA♭tó fluix SOLi farina,
DOmdos FAm7botons DOmque RE7/FAfan els ulls,
DOmla SI♭boLA♭ca de SOLpurpurina.

DOmM'ha FAm7semblat DOmveuFAm7re'l venir
DOmpasseSI♭jant LA♭per foSOLra el pati.
DOmEl FAm7ninot voDOmliFAm7a jugar
DOmi SI♭ha LA♭sortit a SOLcórrer ràpid.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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