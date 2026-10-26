DO MI LAm FA SOL
DOQuan la llum pujada des del fons del MImar
LAma llevant comença just a tremolar,
FAhe mirat aquesta terra,
DOhe mirat aquesta terra.
Quan per la muntanya que tanca el poMInent
LAmel falcó s'enduia la claror del cel,
FAhe mirat aquesta terra,
DOhe mirat aquesta terra.
SOLMentre bleixa l'aire malalt de la nit
FAi boques de fosca fressen als camins,
MIhe mirat aquesta terra,
LAmhe mirat aquesta terra.
DOQuan la pluja porta l'olor de la MIpols
LAmde les fulles aspres dels llunyans alocs,
FAhe mirat aquesta terra,
DOhe mirat aquesta terra.
Quan el vent es parla en la soliMItud
LAmdels meus morts que riuen d'estar sempre junts,
FAhe mirat aquesta terra,
DOhe mirat aquesta terra.
DOMentre m'envelleixo en el llarg esMIforç
LAmde passar la rella damunt els records,
FAhe mirat aquesta terra,
DOhe mirat aquesta terra.
DOQuan l'estiu ajaça per tot l'adorMImit
LAmcamp l'ample silenci que estenen els grills,
FAhe mirat aquesta terra,
DOhe mirat aquesta terra.
Mentre comprenien savis dits de MIcec
LAmcom l'hivern despulla la son dels sarments,
FAhe mirat aquesta terra,
DOhe mirat aquesta terra.
SOLQuan la desbocada força dels cavalls
FAde l'aiguat de sobte baixa pels rials,
MIhe mirat aquesta terra,
LAmhe mirat aquesta terra.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.