He perdut el nord (Acords)

Per tu vull començar de, nou

Acords Acords
Kelly Isaiah
kelly isaiah odaro
kelly isaiah odaro
Per DOtu vull començar de nou
amb MImtu vull gaudir d'aquest SImmón.
Només DOcal que em miris als ulls,
tan sols MImcal que et deixis enSImdur.

No vull que em DOdonis la lluna, però sí que et demano
que et MImquedis amb mi, i esSImtima'm.
No necesDOsito els estels si estàs a prop meu.
Ja MImsé que m'entens. SIm

És que per tu he perdut el DOnord.
És que per tu he perdut el MImnord. SIm
És que per tu he perdut el DOnord.
És que per tu he perdut el MImnord.
Per tu he perdut el SImnord.
És que per tu he perdut el DOnord, no, no.

DONo, no, no-no-no-no, no, no, no-no-no-no
MImno, no, no-no-no-no. SIm
És que per tu he perdut el DOnord.
(és que per tu he perdut el MImnord). SIm

Per DOtu vull sortir d'aquest pou
amb MImtu vull fer cent tombs al SImsol.
DONomés pronunciant el meu nom,
vinMImdré al teu costat en un SImvol.

No vull que em DOdonis la lluna, però sí que et demano
que et MImquedis amb mi, i esSImtima'm.
No necesDOsito els estels si estàs a prop meu.
Ja MImsé que m'entens. SIm

És que per tu he perdut el DOnord.
És que per tu he perdut el MImnord. SIm
És que per tu he perdut el DOnord.
És que per tu he perdut el MImnord.
Per tu he perdut el SImnord.
És que per tu he perdut el DOnord.

No, no, no-no-no-no, DOno, no, no-no-no-no
MImno, no, no-no-no-no. SIm
És que per tu he perdut el DOnord.
No, no, no-no-no-no, DOno, no, no-no-no-no
MImno, no, no-no-no-no.
SImÉs que per tu he perdut el nord.

DONingú sap on vaig, ni jo ho vull saber,
MImperò si estàs amb mi, SImtot, tot ja té sentit.
MImEl beat alerta vermella, SImsoc brúixola trencada.
DOI only wanna live my life,
MImI wanna live with you, SImyou only live once.

DONo, no, no-no-no-no, no, no, no-no-no-no
MImno, no, no-no-no-no. SIm
És que per tu he perdut el DOnord.
No, no, no-no-no-no, DOno, no, no-no-no-no
MImno, no, no-no-no-no. SIm

DOÉs que per tu he perdut el nord.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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