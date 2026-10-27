Per
DOtu vull començar de nou
amb
MImtu vull gaudir d'aquest SImmón.
Només
DOcal que em miris als ulls,
tan sols
MImcal que et deixis en SImdur.
No vull que em
DOdonis la lluna, però sí que et demano
que et
MImquedis amb mi, i es SImtima'm.
No neces
DOsito els estels si estàs a prop meu.
Ja
MImsé que m'entens. SIm
És que per tu he perdut el
DOnord.
És que per tu he perdut el
MImnord. SIm
És que per tu he perdut el
DOnord.
És que per tu he perdut el
MImnord.
Per tu he perdut el
SImnord.
És que per tu he perdut el
DOnord, no, no. DONo, no, no-no-no-no, no, no, no-no-no-no MImno, no, no-no-no-no. SIm
És que per tu he perdut el
DOnord.
(és que per tu he perdut el
MImnord). SIm
Per
DOtu vull sortir d'aquest pou
amb
MImtu vull fer cent tombs al SImsol. DONomés pronunciant el meu nom,
vin
MImdré al teu costat en un SImvol.
No vull que em
DOdonis la lluna, però sí que et demano
que et
MImquedis amb mi, i es SImtima'm.
No neces
DOsito els estels si estàs a prop meu.
Ja
MImsé que m'entens. SIm
És que per tu he perdut el
DOnord.
És que per tu he perdut el
MImnord. SIm
És que per tu he perdut el
DOnord.
És que per tu he perdut el
MImnord.
Per tu he perdut el
SImnord.
És que per tu he perdut el
DOnord.
No, no, no-no-no-no,
DOno, no, no-no-no-no MImno, no, no-no-no-no. SIm
És que per tu he perdut el
DOnord.
No, no, no-no-no-no,
DOno, no, no-no-no-no MImno, no, no-no-no-no. SImÉs que per tu he perdut el nord. DONingú sap on vaig, ni jo ho vull saber, MImperò si estàs amb mi, SImtot, tot ja té sentit. MImEl beat alerta vermella, SImsoc brúixola trencada. DOI only wanna live my life, MImI wanna live with you, SImyou only live once. DONo, no, no-no-no-no, no, no, no-no-no-no MImno, no, no-no-no-no. SIm
És que per tu he perdut el
DOnord.
No, no, no-no-no-no,
DOno, no, no-no-no-no MImno, no, no-no-no-no. SIm DOÉs que per tu he perdut el nord.
amb
Només
tan sols
No vull que em
que et
No neces
Ja
És que per tu he perdut el
És que per tu he perdut el
És que per tu he perdut el
És que per tu he perdut el
Per tu he perdut el
És que per tu he perdut el
És que per tu he perdut el
(és que per tu he perdut el
Per
amb
vin
No vull que em
que et
No neces
Ja
És que per tu he perdut el
És que per tu he perdut el
És que per tu he perdut el
És que per tu he perdut el
Per tu he perdut el
És que per tu he perdut el
No, no, no-no-no-no,
És que per tu he perdut el
No, no, no-no-no-no,
És que per tu he perdut el
No, no, no-no-no-no,