He robat un altre cor (Acords)

He robat un altre cor d'algú

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda la polseguera
la gossa sorda la polseguera
SOLm→ FA→ SI♭ SOLm→ FA
DOm→ REm→ MI♭ FA
SOLm FA REm MI♭

SOLmHe robat FAun altre cor d'algú
perquè no el necessiREmtava. MI♭
SOLmSoc capaç FAquan diferencie
veritats d'un món REmhostil MI♭
SOLmque no FAés el meu.
Que no és REmel meu. MI♭

SOLmFugim d'aquesta FAplatja que sembla una ciutat,
tornem a l'aigua neta dels ullals de la REmmarjal, MI♭
SOLmballem entre les FAcanyes, cantem cançons de vells,
juguem al joc salvatge de la pell contra REmla pell. MI♭
SOLmLisèrgica i FAobscena, la serp del paradís,
et mous com una fera, m'emborratxe dels REmteus pits. MI♭
SOLmT'acostes a la FAvora i encens la meua ment
lentament, lentament, lenREmtament. MI♭
SOLmEsta hisFAtòria diu que tu
senties amb el cor, jo amb el REmfetge, MI♭
SOLmtu somFAnis d'argent,
jo la negra fel com a banREmdera. MI♭
SOLmTu les FAganes de viure,
jo les ganes de REmmatar MI♭
SOLmtota la hipoFAcresia que em sobrava.
El temps no comptava per a res eixes setREmmanes, MI♭
SOLmel joc FAera salvatge,
les corbes infiREmnites. MI♭
SOLmLa música FAde fons, el nostre alé,
banda sonora original dels meus deREmliris. MI♭
SOLmTu senties amb FAel cor i jo amb el fetge,
i el caos harmonitzant les nostres REmpasses, MI♭
SOLmi tot podia FAvolar per l'aire en cinc minuts.
Fins ací, mon amie, no hi ha REmdestí, MI♭
SOLmque et siFAga dolç el camí.

SOLmHe robat FAun altre cor d'algú
perquè no el necessiREmtava. MI♭
SOLmSoc capaç FAquan diferencie
veritats d'un món REmhostil MI♭
SOLmque no FAés el meu.
Que no és REmel meu. MI♭

SOLm FA REm MI♭
DOm REm SOLm
DOm REm MI♭ FA
SOLm FA REm

S'imSOLmposa la paraula
amb SOLmtota la paraula
i FAjuga la paraula
tan volàtil com un REmconte
quan l'escoltes MI♭de la seua veu.
FuSOLmgint a la vegada
uSOLmna tornada
amb SOLmtota la paraula,
amb SOLmtota la paraula,
com SOLmun conte quan
l'esSOLmcolte de la teua veu.
Vaig SOLmcantant tots els camins
que SOLmem trobe, i la veu
no SOLmse m'esgota si amb tu
les SOLmgrans converses donen tema per parlar un poc més,
per SOLmparlar un poc més, molestar un poc més.
Si SOLmaconseguírem transformar la realitat i eixe mur
que SOLmno ens deixa passar.
NeSOLmcessitem la llibertat per poder imaginar,
consSOLmtruir l'objectiu i renovar el discurs.
ASOLmra és necessari invertir la misèria.
ASOLmra és necessari invertir la misèria.
ASOLmra és necessari.

SOLmHe robat FAun altre cor d'algú
perquè no el necessiREmtava. MI♭
SOLmSoc capaç FAquan diferencie
veritats d'un món REmhostil MI♭
SOLmque no FAés el meu.
Que no és REmel meu. MI♭

SOLm FA REm MI♭
DOm→ REm→ MI♭→ FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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