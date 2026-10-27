He vist un estel (Acords)

Nanananana nanananana nananananana

Acords Acords
Feliu Ventura
LAmNanananana MInananananaFAnanaDOnanaSOLnana.
REmNanananana LAmnananananaMI7nananananaLAmna.

LAmAra que ha arribat
MIel fred al meu llit
FAi ha volgut DOdesperSOLtar-me,
REmhe vist un estel
LAm-travessant el cel-
MI7que ha il·luminat el LAmmón.
MIIl·lumina el món,
LAmamb el seu color,
REmperò sempre se'n MIva.
MIHi ha qui té de tot
LAmi jo tinc tan poc:
REmnomés una canMIçó.

He compLAtat les estreDO#mlles
i la REmeua és alLAguna
més enSOLllà de la SImlluna
que vinREmdrà per a MImi.
He compLAtat les estreDO#mlles
i la REmeua és alLAmguna
més enREmllà de la LAmlluna
que vinFAdrà per a MImi.

LAmNanananana MInananananaFAnanaDOnanaSOLnana.
REmNanananana LAmnananananaMI7nananananaLAmna.

LAmAra que ha arribat
MIel temps de somiar
FAi he volgut DOdesperSOLtar-me,
REmhe vist un estel
LAmque ha baixat del cel
MI7per a fer-me voLAmlar.
MIVolarem ben alt
LAmesborrant del món
REmla injustícia i la MIpor.
MII els xiquets tindran,
LAmsempre al seu costat,
REmcadascú el seu esMI7tel.

He compLAtat les estreDO#mlles
i la REmeua és alLAguna
més enSOLllà de la SImlluna
que vinREmdrà per a MImi.
He compLAtat les estreDO#mlles
i la REmeua és alLAmguna
més enREmllà de la LAmlluna
que vinFAdrà per a MImi.

LAmNanananana MInananananaFAnanaDOnanaSOLnana.
REmNanananana LAmnananananaMI7nananananaLAmna.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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