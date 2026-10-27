LAmAra que ha arribat MIel fred al meu llit FAi ha volgut DOdesperSOLtar-me, REmhe vist un estel LAm-travessant el cel- MI7que ha il·luminat el LAmmón. MIIl·lumina el món, LAmamb el seu color, REmperò sempre se'n MIva. MIHi ha qui té de tot LAmi jo tinc tan poc: REmnomés una canMIçó.
He compLAtat les estreDO#mlles i la REmeua és alLAguna més enSOLllà de la SImlluna que vinREmdrà per a MImi. He compLAtat les estreDO#mlles i la REmeua és alLAmguna més enREmllà de la LAmlluna que vinFAdrà per a MImi.
LAmAra que ha arribat MIel temps de somiar FAi he volgut DOdesperSOLtar-me, REmhe vist un estel LAmque ha baixat del cel MI7per a fer-me voLAmlar. MIVolarem ben alt LAmesborrant del món REmla injustícia i la MIpor. MII els xiquets tindran, LAmsempre al seu costat, REmcadascú el seu esMI7tel.
He compLAtat les estreDO#mlles i la REmeua és alLAguna més enSOLllà de la SImlluna que vinREmdrà per a MImi. He compLAtat les estreDO#mlles i la REmeua és alLAmguna més enREmllà de la LAmlluna que vinFAdrà per a MImi.