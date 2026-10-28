SOLDient adéu a SoutREhampton
DOal costat del SOLport
per arribar a REFrança
DOo potser a un altre RElloc.
SOLAquí es viu al REdia, noi,
DOdemà s'acaba el SOLmón,
hem vinREgut a fer soDOroll.
SOLHem vist nits de glòREria,
DOhem vist nits de SOLpor,
que en aquesta històREria
DOhi ha dies de REtot.
SOLHem viscut al RElímit, noi,
DOhem jugat amb SOLfoc,
qui no es REcrema és que no DOvol.
Vaig dir: SOL«Hey! Oó! REOó!
DOHem vingut a REfer soroll».
Vaig dir: SOL«Hey! Oó! REOó!
DOHem vingut aREquí a fer soSOLroll».
SOLEls heu vist com REpujen,
DOels heu vist baiSOLxar,
els heu vist com triREomfen
DOi els heu vist ploRErar.
SOLHeu donat la volREta al món
DOtres o quatre SOLcops
amb el «PoREpu» sota el DObraç.
Vaig dir: SOL«Hey! Oó! REOó!
DOHem vingut a REfer soroll».
Vaig dir: SOL«Hey! Oó! REOó!
DOHem vingut aREquí a fer soSOLroll».
Vaig dir: «Hey! RETots dos
DOvosaltres sou REel rock & roll».
Vaig dir: SOL«Hey! RETots dos
DOvosaltres sou, REper mi, el rock & SOLroll».
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.