Hem vingut a jugar (Acords)

Llevar-me pel matí

Acords Acords
Buhos
buhos sempre dempeus
buhos sempre dempeus
MILlevar-me pel matí
MIi saber que tinc vacances,
LAanar-me'n a dormir
MIi notar com tu m'abraces,
DO#mveure com em posa cors
SOL#mla persona que m'agrada.
LAÉs Nadal, hi som tots
i SItenim galets de l'àvia.

MIMuntar una escapada
MIa aquella ciutat somniada,
LAestrenar una cami nova
MIi sentir que estàs de moda,
DO#marrencar festa major
SOL#mi saber que venen dies
LAde desfase i germanor
d'eSImoció i alegria.

MINo em cal més, no em cal més,
no em cal SImés per ser feliç.
DO#mNo em cal més, no em cal més.
M'agraLAda viure-ho així,
MIintensament,
cremar cada moSIment.
Cada cop tinc DO#mmés
que hem vingut a jugar.LA
Que hem vingut a jugar.LA

MILa nova temporada
MIde la sèrie que m'agrada,
LAque no calgui dir res
MIsi ens parlem amb la mirada,
DO#mtrobar un amic de veritat
que fa SOL#mtemps que no veia.
Ara el LAmón potser ha canviat,
però seguim SIsent els de sempre.

MIL’energia que traspassa
MIsi ens abraça algú especial,
i la LApau de tornar a casa
MIdesprés d'un gran festival.
Sentir aquella DO#msensació,
quan s'acosSOL#mta Sant Joan,
de voLAler menjar-te el món
amb tot l'esSItiu per davant.

MItornada.

La cosa més senziMIlla,
aquell moment del FA#mdia,
si estàs atent, l’atraDO#mpes
i t'omple d’alegriLAa.

La cosa més senziMIlla,
aquell moment del FA#mdia,
si estàs atent, l’atraDO#mpes
i t'omple d’alegriLAa.

MItornada.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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