MILlevar-me pel matí MIi saber que tinc vacances, LAanar-me'n a dormir MIi notar com tu m'abraces, DO#mveure com em posa cors SOL#mla persona que m'agrada. LAÉs Nadal, hi som tots i SItenim galets de l'àvia.
MIMuntar una escapada MIa aquella ciutat somniada, LAestrenar una cami nova MIi sentir que estàs de moda, DO#marrencar festa major SOL#mi saber que venen dies LAde desfase i germanor d'eSImoció i alegria.
MINo em cal més, no em cal més, no em cal SImés per ser feliç. DO#mNo em cal més, no em cal més. M'agraLAda viure-ho així, MIintensament, cremar cada moSIment. Cada cop tinc DO#mmés que hem vingut a jugar.LA Que hem vingut a jugar.LA
MILa nova temporada MIde la sèrie que m'agrada, LAque no calgui dir res MIsi ens parlem amb la mirada, DO#mtrobar un amic de veritat que fa SOL#mtemps que no veia. Ara el LAmón potser ha canviat, però seguim SIsent els de sempre.
MIL’energia que traspassa MIsi ens abraça algú especial, i la LApau de tornar a casa MIdesprés d'un gran festival. Sentir aquella DO#msensació, quan s'acosSOL#mta Sant Joan, de voLAler menjar-te el món amb tot l'esSItiu per davant.
MItornada.
La cosa més senziMIlla, aquell moment del FA#mdia, si estàs atent, l’atraDO#mpes i t'omple d’alegriLAa.
La cosa més senziMIlla, aquell moment del FA#mdia, si estàs atent, l’atraDO#mpes i t'omple d’alegriLAa.