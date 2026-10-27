REQuan vingui la temSOLpesta, LA REno tinguis por, no has de SOLpatir. LA RENo miris mai enSOLrere, LA REel cor fort, les mans SOLal pit. LA
REQuan ja no hi hagi, SOLtreva LA REserà el moment d’entrar en acSOLció. LA RESortim de les trinSOLxeres, LA REplantem cara, fem-SOLho junts. LA
RESerem heSOLrois amb MImsang al LAcor, REels somnis són pels que SOLvolen canMImviar aquest LAmón. RESerem el SOLfoc SImque ho crema LAtot, REno ens rendiSOLrem i cada cop MImens farà molt més LAforts. Som heRErois.
RENavega a tota SOLvela LA REla nau del teu destí amb SOLimpuls, LA REaixeca el cap de SOLterra, LA REpersegueix el teu SOLfutur. LA