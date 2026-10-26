Hi ha algú que em va dir (Acords)

M'havien dit que la vida no val per gran cosa

Acords Acords
Joan Dausà
M'havien dit que la SIvida no val per gran RE#mcosa,
se'n va en un SOL#minstant com es fonen les MIroses.

Que el temps no s'atuSIra i no és més que un RE#mmal son,
que aquesta SOL#mtristesa és el seu gran MItresor.

M'havien dit que els diSIbuixos que vam fer a la RE#msorra
no són eSOL#mterns, se'n van amb les MIones.

I sé que, per molt SIque m'arrenqui RE#mla pell,
serem un SOL#mrecord que es perd amb MIel vent.

Però hi ha algú que em va SIdir FA#que SOL#mencara ets aMIquí,
hi ha algú que em va SIdir FA#que SOL#mels parles de MImi.
I no sé SIquè FA#penSOL#msar… MI

SI RE#m SOL#m MI x2

M'havien dit que el desSItí es burla de RE#mtot,
que mai dona SOL#mres i ens veu com un MIjoc.

Que el poder ser feliç SIho tenim a l'aRE#mbast,
però s'escola enSOL#mtre els dits quan te n'has adoMInat.

Però hi ha algú que em va SIdir FA#que SOL#mencara ets aMIquí,
hi ha algú que em va SIdir FA#que SOL#mels parles de MImi.
I no sé SIquè FA#penSOL#msar… MI

SI RE#m SOL#m MI x2

Aquí va ser que em va SIdir que encara RE#mm'estimes.
No ho puc reSOL#mcordar, acabava la MInit.

El seu rostre és confús, senSIto encara la RE#mveu:
"Ella t'estima, és SOL#msecret, no diguis mai que t'ho he MIdit".

Però hi ha algú que em va SIdir FA#que SOL#mencara ets aMIquí,
hi ha algú que em va SIdir FA#que SOL#mels parles de MImi.
I no sé SIquè FA#penSOL#msar... MI
I no sé SIquè FA#penSOL#msar... MI
I no sé SIquè FA#penSOL#msar... MI
I no sé SIquè FA#penSOL#msar... MI

M'havien dit que la SIvida no val per gran RE#mcosa,
se'n va en un SOL#minstant com es fonen les MIroses.

M'havien dit que el temps SIcorre i no és més que un RE#mmal son,
que aquesta SOL#mtristesa és el seu gran MItresor.

SI FA# SOL#m MI x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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