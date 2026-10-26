M'havien dit que la
SIvida no val per gran RE#mcosa,
se'n va en un
SOL#minstant com es fonen les MIroses.
Que el temps no s'atu
SIra i no és més que un RE#mmal son,
que aquesta
SOL#mtristesa és el seu gran MItresor.
M'havien dit que els di
SIbuixos que vam fer a la RE#msorra
no són e
SOL#mterns, se'n van amb les MIones.
I sé que, per molt
SIque m'arrenqui RE#mla pell,
serem un
SOL#mrecord que es perd amb MIel vent.
Però hi ha algú que em va
SIdir FA#que SOL#mencara ets a MIquí,
hi ha algú que em va
SIdir FA#que SOL#mels parles de MImi.
I no sé
SIquè FA#pen SOL#msar… MI SI RE#m SOL#m MI x2
M'havien dit que el des
SItí es burla de RE#mtot,
que mai dona
SOL#mres i ens veu com un MIjoc.
Que el poder ser feliç
SIho tenim a l'a RE#mbast,
però s'escola en
SOL#mtre els dits quan te n'has ado MInat.
Però hi ha algú que em va
SIdir FA#que SOL#mencara ets a MIquí,
hi ha algú que em va
SIdir FA#que SOL#mels parles de MImi.
I no sé
SIquè FA#pen SOL#msar… MI SI RE#m SOL#m MI x2
Aquí va ser que em va
SIdir que encara RE#mm'estimes.
No ho puc re
SOL#mcordar, acabava la MInit.
El seu rostre és confús, sen
SIto encara la RE#mveu:
"Ella t'estima, és
SOL#msecret, no diguis mai que t'ho he MIdit".
Però hi ha algú que em va
SIdir FA#que SOL#mencara ets a MIquí,
hi ha algú que em va
SIdir FA#que SOL#mels parles de MImi.
I no sé
SIquè FA#pen SOL#msar... MI
I no sé
SIquè FA#pen SOL#msar... MI
I no sé
SIquè FA#pen SOL#msar... MI
I no sé
SIquè FA#pen SOL#msar... MI
M'havien dit que la
SIvida no val per gran RE#mcosa,
se'n va en un
SOL#minstant com es fonen les MIroses.
M'havien dit que el temps
SIcorre i no és més que un RE#mmal son,
que aquesta
SOL#mtristesa és el seu gran MItresor. SI FA# SOL#m MI x4
se'n va en un
Que el temps no s'atu
que aquesta
M'havien dit que els di
no són e
I sé que, per molt
serem un
Però hi ha algú que em va
hi ha algú que em va
I no sé
M'havien dit que el des
que mai dona
Que el poder ser feliç
però s'escola en
Però hi ha algú que em va
hi ha algú que em va
I no sé
Aquí va ser que em va
No ho puc re
El seu rostre és confús, sen
"Ella t'estima, és
Però hi ha algú que em va
hi ha algú que em va
I no sé
I no sé
I no sé
I no sé
M'havien dit que la
se'n va en un
M'havien dit que el temps
que aquesta