Hivern etern (Acords)

Aigua amb sal gotejant d'uns ulls malalts

Acords Acords
Crim
crim pare nostre que esteu a l infern
crim pare nostre que esteu a l infern
FA#m

Aigua amb sal goteLAjant d'uns ulls malalts
que agoMInitzen quan el sol diu arFA#mreveure.

Esquivant la miraLAda i el cap baix,
camuflant-MIte en l'apatia d'aFA#mquest segle.

REVa com va: el FA#mjutjat t'ha pres la clau,
i a la MInit al fred l'importes una SImerda,
REi on vivies hi ha FA#mmaons tapiant portes i balcons.
Com diu la ConsMItitució, article 47, tens dret, SItens dret…

FA#mA moRErir sol al carLArer,
l'hiSIvern eFA#mtern.
Rere el REvidre, uns maniLAquins
somriuen SIamb abrics de FA#mpell.

A dorREmir fora al carLArer,
l'hiSIvern eFA#mtern,
o al REcaixer del banc LAque
et fa somiar SIamb les flames de l'inFA#mfern.

RE LA
SI FA#m MI

FA#mSalfumant a una LAferida mortal,
classe MImitja triant llenties entre FA#mpedres.
Esquivant viaLAnants fent malabars
que proMIcuren no sortir de la voFA#mrera.

REVa com va: neixen FA#mnens hipotecats,
i la MIlluna segueix fent cara de SIpena,
REi toques fons, el teu FA#mmón entre cartrons.
Com diu la ConsMItitució, article 47, tens dret a que et congeli SIel fred.

FA#m RE LA SI x4

RELa vida s'ha tenyit de LAnegre
i no hi ha esDO#mtrelles en aquest FA#mhotel muMIllat.
SITots tenim un lloc al banc de FA#mpedra.
Quantes esREquerdes podrem suporMItar? Tens dret…

FA#mA moRErir sol al carLArer,
l'hiSIvern eFA#mtern.
Rere el REvidre, uns maniLAquins
somriuen SIamb abrics de FA#mpell.

A dorREmir fora al carLArer,
l'hiSIvern eFA#mtern,
o al REcaixer del banc LAque
et fa somiar SIamb les flames de l'inFA#mfern.

L'hiREvern eLAtern,
SI FA#m MI
FA#ml'hiREvern eLAtern.

FA#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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