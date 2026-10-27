Aigua amb sal goteLAjant d'uns ulls malalts que agoMInitzen quan el sol diu arFA#mreveure.
Esquivant la miraLAda i el cap baix, camuflant-MIte en l'apatia d'aFA#mquest segle.
REVa com va: el FA#mjutjat t'ha pres la clau, i a la MInit al fred l'importes una SImerda, REi on vivies hi ha FA#mmaons tapiant portes i balcons. Com diu la ConsMItitució, article 47, tens dret, SItens dret…
FA#mA moRErir sol al carLArer, l'hiSIvern eFA#mtern. Rere el REvidre, uns maniLAquins somriuen SIamb abrics de FA#mpell.
A dorREmir fora al carLArer, l'hiSIvern eFA#mtern, o al REcaixer del banc LAque et fa somiar SIamb les flames de l'inFA#mfern.
RELA SIFA#mMI
FA#mSalfumant a una LAferida mortal, classe MImitja triant llenties entre FA#mpedres. Esquivant viaLAnants fent malabars que proMIcuren no sortir de la voFA#mrera.
REVa com va: neixen FA#mnens hipotecats, i la MIlluna segueix fent cara de SIpena, REi toques fons, el teu FA#mmón entre cartrons. Com diu la ConsMItitució, article 47, tens dret a que et congeli SIel fred.
FA#mRELASI x4
RELa vida s'ha tenyit de LAnegre i no hi ha esDO#mtrelles en aquest FA#mhotel muMIllat. SITots tenim un lloc al banc de FA#mpedra. Quantes esREquerdes podrem suporMItar? Tens dret…
FA#mA moRErir sol al carLArer, l'hiSIvern eFA#mtern. Rere el REvidre, uns maniLAquins somriuen SIamb abrics de FA#mpell.
A dorREmir fora al carLArer, l'hiSIvern eFA#mtern, o al REcaixer del banc LAque et fa somiar SIamb les flames de l'inFA#mfern.