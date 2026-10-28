Ho sap tothom menys tu (Acords)

Hi ha tantes coses que no et puc dir

Acords Acords
Stay Homas
stay homas homas
stay homas homas
DO#mHi ha tantes LAcoses que no et puc dir, MI
DO#mque no LApuc evitar sentir. MI
DO#mSé que hi LAets i et sento a MIprop i en el SIfons em fa mal això:
DO#mtantes LAmerdes cremant per dins. MI

I tinc FA#mpor de perdre el teu somLAriure si un dia t'ho dic SItot.

DO#mAaaah! ALAaaaah! AMIaaaaah!
DO#mAaaah! ALAaaaah! MI

DO#mNo sé LAcom he arribat aquí, MI
DO#mjo que LAsempre he apostat pel risc. MI
DO#mT'ho he de dir, t'ho he de LAdir, t'ho de MIdir, no t'ho diré mai…
Convençut DO#mque la incerLAtesa em fa menys mal. MI

Però m'has vist i m'has FA#mdit
que no somreia LAgaire, i he pensat a treure-ho SItot i fer-ho volar pels aires.

Aaaah! Aaaaah! AMIaaaaah!
DO#mAaaah! ALAaaaah! AMIaaaaah! SI
DO#mAaaah! ALAaaaah! AMIaaaaah!
DO#mAaaah! ALAaaaah! AMIaaaaah!

PotSIser DO#mdemà, LApotser demà t'ho MIdic,
que ho sap tothom menys SItu, DO#mperò deLAmà t'ho dic segur. MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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