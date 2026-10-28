DO#mHi ha tantes LAcoses que no et puc dir, MI DO#mque no LApuc evitar sentir. MI DO#mSé que hi LAets i et sento a MIprop i en el SIfons em fa mal això: DO#mtantes LAmerdes cremant per dins. MI
I tinc FA#mpor de perdre el teu somLAriure si un dia t'ho dic SItot.
DO#mAaaah! ALAaaaah! AMIaaaaah! DO#mAaaah! ALAaaaah! MI
DO#mNo sé LAcom he arribat aquí, MI DO#mjo que LAsempre he apostat pel risc. MI DO#mT'ho he de dir, t'ho he de LAdir, t'ho de MIdir, no t'ho diré mai… Convençut DO#mque la incerLAtesa em fa menys mal. MI
Però m'has vist i m'has FA#mdit que no somreia LAgaire, i he pensat a treure-ho SItot i fer-ho volar pels aires.