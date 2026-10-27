La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MI♭SOLLA♭SI♭ MI♭SOLLA♭SI♭
MI♭Dius que SOLmés tot culpa DOmteva, MI♭ LA♭vas truDO7car a segureFAmtat. SOLmLA♭ I ells, de SOLmfet, aquella FAmnit ni haviSI♭en estat aMI♭llà. LA♭
MI♭Dius que et SOLmsembla tan inDOmjust MI♭ LA♭que els innoDO7cents estan paFAmgant SOLmLA♭ la seva SOLmvida, el seu fuFAmtur, per aSI♭quells que no ho són MI♭tant. Per aquells que ho tenen LA♭tot a les seves MI♭mans.
I jo ho LA♭sento, caSOLmrinyo, ho FAmsento de veriMI♭tat perLA♭què sé que t'esSOLmforces tant per FAmtirar-ho endaLA♭vant. SI♭ I jo ho LA♭sento, caSOLmrinyo, ho FAmsento de veriMI♭tat, però les SOLmcoses… Ai! Les LA♭coses van com MI♭van. SOLLA♭SI♭
MI♭Dius que SOLmja no aguantes DOmmés MI♭ LA♭fas bé DO7la feina que FAmfas. SOLmLA♭ Ets aSOLmmable amb les comFAmpanyes, vas aSI♭llà on et fan aMI♭nar. Però les sents quan LA♭marxes, rient per sota el MI♭nas.
I jo ho LA♭sento, caSOLmrinyo, ho FAmsento de veriMI♭tat perLA♭què sé que t'esSOLmforces tant per FAmtirar-ho endaLA♭vant. SI♭ I jo ho LA♭sento, caSOLmrinyo, perFAmquè sé que és veriMI♭tat, però les SOLmcoses… Ai! Les LA♭coses van com MI♭van. SOLLA♭SI♭