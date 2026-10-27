Ho sento, carinyo (Acords)

Dius que és tot culpa teva

Acords Acords
La Ludwig Band

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

MI♭ SOL LA♭ SI♭
MI♭ SOL LA♭ SI♭

MI♭Dius que SOLmés tot culpa DOmteva, MI♭
LA♭vas truDO7car a segureFAmtat. SOLm LA♭
I ells, de SOLmfet, aquella FAmnit
ni haviSI♭en estat aMI♭llà. LA♭

MI♭Dius que et SOLmsembla tan inDOmjust MI♭
LA♭que els innoDO7cents estan paFAmgant SOLm LA♭
la seva SOLmvida, el seu fuFAmtur,
per aSI♭quells que no ho són MI♭tant.
Per aquells que ho tenen LA♭tot
a les seves MI♭mans.

I jo ho LA♭sento, caSOLmrinyo, ho FAmsento de veriMI♭tat
perLA♭què sé que t'esSOLmforces tant per FAmtirar-ho endaLA♭vant. SI♭
I jo ho LA♭sento, caSOLmrinyo, ho FAmsento de veriMI♭tat,
però les SOLmcoses… Ai! Les LA♭coses van com MI♭van. SOL LA♭ SI♭

MI♭Dius que SOLmja no aguantes DOmmés MI♭
LA♭fas bé DO7la feina que FAmfas. SOLm LA♭
Ets aSOLmmable amb les comFAmpanyes,
vas aSI♭llà on et fan aMI♭nar.
Però les sents quan LA♭marxes,
rient per sota el MI♭nas.

I jo ho LA♭sento, caSOLmrinyo, ho FAmsento de veriMI♭tat
perLA♭què sé que t'esSOLmforces tant per FAmtirar-ho endaLA♭vant. SI♭
I jo ho LA♭sento, caSOLmrinyo, perFAmquè sé que és veriMI♭tat,
però les SOLmcoses… Ai! Les LA♭coses van com MI♭van. SOL LA♭ SI♭

MI♭ SOL LA♭ SI♭ x3
MI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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