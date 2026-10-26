FAProva-ho ara.
FAProva-ho ara un cop més.
LAmProva-ho ara.
Fes com si no SI♭cremés.
FAProva-ho ara.
Que ho copiïn els DOsus4nens,
FAque s'inclinin els reis
i que DOflipin els vells.
FAProva-ho ara.
FAQue se't senti al carrer.
LAmProva-ho ara.
No fan falta SI♭cartells.
FAProva-ho ara.
Treu la pols del fuDOsus4sell
FAi un cop ho hagis fet,
disDOpara.
FAHo tenim tot.
FA DO REm SI♭ x2
FAProva-ho ara.
FAQue rebenti el secret.
LAmProva-ho ara.
No pateixis SI♭per ells.
FAProva-ho ara.
FACrida i salta del tren,
DOsus4i torna a fer-ho un cop més
DOper si demà ja no hi ets.
FAProva-ho ara.
FACorre camp a través.
LAmProva-ho ara.
Balla com si SI♭plogués.
FAProva-ho ara.
Enterra el doDOsus4lor
FAi un cop ho hagis fet,
disDOpara.
FAHo tenim tot.
FA DO REm SI♭ x2
DOVeuràs deu mil cavalls venint
tots REmal galop,
i entre la pols i els SI♭crits
i entre la pols i els SI♭crits
veuràs que DOric.
FAHo tenim tot.
FA DO REm SI♭ x2
FAProva-ho ara.
FAProva-ho ara un cop més.
LAmProva-ho ara.
Fes com si no SI♭cremés.
FAProva-ho ara.
FAProva-ho ara.
FAQue se't senti al carrer.
LAmProva-ho ara.
No fan falta SI♭cartells.
FAProva-ho ara.
FAProva-ho ara un cop més.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.