SOLTornaria a omplir de vibes REel cor, MImDO SOLem tornaria a posar en una gàbiREa d’or. MImDO SOLQue patint, petant per tu i REper mi, MImDO SOLaquesta vida ens ha tocat REaixí. MImDO
SOLI que si es posa a ploure, em muREllaré, MImDO SOLque tornaria a equivocar-me, REho sé. MImDO SOLQue si sento la pressió, posaré una REbiga, MImDO SOLles roses són boniques, però tenen esREpines. MImDO
SOLTornaria per aquí, tornaria a REpassar, MImDO SOLtornaria per fi, tornaria REdemà. MImDO SOLTornaria a entrebanREcar-me, MImDO SOLno tinguis por d’equivoREcar-te, MImDO SOLque les cicatrius només et REmarquen. MImDO
SOLTornaria a l’inici per perdre’ns REde nit MImDO SOLi tornaria a la terrassa per cantar-te REun hit. MImDO
SOLHo tornaria a fer, ho tornaria REa fer, MImDO SOLho tornaria a fer, per molt que em faREci mal. MImDO SOLHo tornaria a fer, ho tornaria REa fer, MImDO SOLho tornaria a fer, exactament REigual. MImDO SOLExactament REigual. MImDO
SOLViure la vibe, pujar-me REel hype, MImDO SOLrecordo començar des d’aREllà baix. MImDO SOLTothom em diu: «què et pasREsa, Rai?» MImDO SOLÉs que la vida em va molt millor REque mai. MImDO
SOLSi pogués canviar les coses que m’han portat REaquí, MImDO SOLtriaria tornar a patir, tornar a REmorir. MImDO SOLPer cantar tu i jo, fins que s’acabi REla nit, MImDO SOLtornaria a perdre-ho tot, per poder acabar REaquí. MImDO
SOLQuè més vols de mi? Si ja no em queREda res, MImDO SOLm’he quedat buit esperant el REputo 2023. MImDO SOLTres tiros a l’ego lluitant amb l’aREpego, MImDO SOLa la indústria un mecREhero, MImDO SOLde la meva presó el màxim carceRElero. MImDO
SOLI m’és igual on anem, si estem REels tres, MImDO SOLtot estaRErà bé, MImDO SOLi no tingueu cap dubREte que... MImDO
SOLHo tornaria a fer, ho tornaria REa fer, MImDO SOLho tornaria a fer, per molt que em faREci mal. MImDO SOLHo tornaria a fer, ho tornaria REa fer, MImDO SOLho tornaria a fer, exactament REigual. MImDO SOLExactament REigual. MImDO
SOLI que bonic seREria MImDO SOLsi poguéssim tirar enrere REel temps, MImDO SOLrebobinar tres anys en un REmoment MImDO SOLi avisar aquell nen de tot el que vinREdria. MImDO
SOLEstaràs a tot arreu, però seràs inviREsible, MImDO SOLbasculant amb mil moods a la veREgada, MImDO SOLamb la ratllada d’esborrar Twitter i pirar de REBarna MImDO SOLi l’alegria de trobar junts aquell estribillo increREïble. MImDO
SOLVam fitxar per Sony, vam pirar REde Sony, MImDO SOLjoder, trenta mil persones i un REtimó. MImDO SOLJo que em pensava que la música era REal cor MImDO SOLi no en royalties, ni en contractes, i en... REOh! No! MImDO
SOLHi ha hagut mil dies de REmerda MImDO SOLi sé que no ha sortit REtot bé, MImDO SOLperò si poguéssim tornar enrere, REsé que... MImDO
SOLHo tornaria a fer, ho tornaria REa fer, MImDO SOLho tornaria a fer, per molt que em faREci mal. MImDO SOLHo tornaria a fer, ho tornaria REa fer, MImDO SOLho tornaria a fer, exactament REigual. MImDO SOLExactament REigual. MImDO SOLExactament REigual. MImDO