Ho tornaria a fer (Acords)

Tornaria a omplir de vibes el cor

Acords Acords
Stay Homas
SOLTornaria a omplir de vibes REel cor, MIm DO
SOLem tornaria a posar en una gàbiREa d’or. MIm DO
SOLQue patint, petant per tu i REper mi, MIm DO
SOLaquesta vida ens ha tocat REaixí. MIm DO

SOLI que si es posa a ploure, em muREllaré, MIm DO
SOLque tornaria a equivocar-me, REho sé. MIm DO
SOLQue si sento la pressió, posaré una REbiga, MIm DO
SOLles roses són boniques, però tenen esREpines. MIm DO

SOLTornaria per aquí, tornaria a REpassar, MIm DO
SOLtornaria per fi, tornaria REdemà. MIm DO
SOLTornaria a entrebanREcar-me, MIm DO
SOLno tinguis por d’equivoREcar-te, MIm DO
SOLque les cicatrius només et REmarquen. MIm DO

SOLTornaria a l’inici per perdre’ns REde nit MIm DO
SOLi tornaria a la terrassa per cantar-te REun hit. MIm DO

SOLHo tornaria a fer, ho tornaria REa fer, MIm DO
SOLho tornaria a fer, per molt que em faREci mal. MIm DO
SOLHo tornaria a fer, ho tornaria REa fer, MIm DO
SOLho tornaria a fer, exactament REigual. MIm DO
SOLExactament REigual. MIm DO

SOLViure la vibe, pujar-me REel hype, MIm DO
SOLrecordo començar des d’aREllà baix. MIm DO
SOLTothom em diu: «què et pasREsa, Rai?» MIm DO
SOLÉs que la vida em va molt millor REque mai. MIm DO

SOLSi pogués canviar les coses que m’han portat REaquí, MIm DO
SOLtriaria tornar a patir, tornar a REmorir. MIm DO
SOLPer cantar tu i jo, fins que s’acabi REla nit, MIm DO
SOLtornaria a perdre-ho tot, per poder acabar REaquí. MIm DO

SOLQuè més vols de mi? Si ja no em queREda res, MIm DO
SOLm’he quedat buit esperant el REputo 2023. MIm DO
SOLTres tiros a l’ego lluitant amb l’aREpego, MIm DO
SOLa la indústria un mecREhero, MIm DO
SOLde la meva presó el màxim carceRElero. MIm DO

SOLI m’és igual on anem, si estem REels tres, MIm DO
SOLtot estaRErà bé, MIm DO
SOLi no tingueu cap dubREte que... MIm DO

SOLHo tornaria a fer, ho tornaria REa fer, MIm DO
SOLho tornaria a fer, per molt que em faREci mal. MIm DO
SOLHo tornaria a fer, ho tornaria REa fer, MIm DO
SOLho tornaria a fer, exactament REigual. MIm DO
SOLExactament REigual. MIm DO

SOLI que bonic seREria MIm DO
SOLsi poguéssim tirar enrere REel temps, MIm DO
SOLrebobinar tres anys en un REmoment MIm DO
SOLi avisar aquell nen de tot el que vinREdria. MIm DO

SOLEstaràs a tot arreu, però seràs inviREsible, MIm DO
SOLbasculant amb mil moods a la veREgada, MIm DO
SOLamb la ratllada d’esborrar Twitter i pirar de REBarna MIm DO
SOLi l’alegria de trobar junts aquell estribillo increREïble. MIm DO

SOLVam fitxar per Sony, vam pirar REde Sony, MIm DO
SOLjoder, trenta mil persones i un REtimó. MIm DO
SOLJo que em pensava que la música era REal cor MIm DO
SOLi no en royalties, ni en contractes, i en... REOh! No! MIm DO

SOLHi ha hagut mil dies de REmerda MIm DO
SOLi sé que no ha sortit REtot bé, MIm DO
SOLperò si poguéssim tornar enrere, REsé que... MIm DO

SOLHo tornaria a fer, ho tornaria REa fer, MIm DO
SOLho tornaria a fer, per molt que em faREci mal. MIm DO
SOLHo tornaria a fer, ho tornaria REa fer, MIm DO
SOLho tornaria a fer, exactament REigual. MIm DO
SOLExactament REigual. MIm DO
SOLExactament REigual. MIm DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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