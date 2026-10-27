Hola! Digue'm com estàs (Acords)

Hola, Os! Digue’m com estàs

Acords Acords
Fa La La
Hola, LAOs! Digue’m com esMItàs.
LAMolt MIbé!
I les teves amistats, com LAvan?
Molt MIbé!
FaRErem el possible per LAser bons amics.
Hola, MIOs! Digue’m com esLAtàs.
Molt MIbé!

Hola, RuquiLAcorn! Digue’m com esMItàs.
LAMolt MIbé!
I les teves amistats, com LAvan?
Molt MIbé!
REFarem el possible LAper ser bons amics.
Hola, MIRuquicorn! Digue’m LAcom estàs.
Molt MIbé!

Hola, LAOca! Digue’m com esMItàs.
LAMolt MIbé!
I les teves amistats, com LAvan?
Molt MIbé!
REFarem el possible LAper ser bons amics.
Hola, MIOca! Digue’m com esLAtàs.

HoLAla, com esMIteu?
LAMolt MIbé!
HoLAla, com esMIteu?
LAMolt MIbé!
Farem el LApossible per ser bons aMImics.

Hola, TriLAtó! Digue’m com esMItàs.
LAMolt MIbé!
I les teves amistats, com LAvan?
Molt MIbé!
REFarem el possible LAper ser bons amics.
Hola, MITritó! Digue’m com LAestàs.
Molt MIbé!

Hola, TiLAtó! Digue’m com esMItàs.
LAMolt MIbé!
I les teves amistats, com LAvan?
Molt MIbé!
REFarem el possible LAper ser bons amics.
Hola, MITitó! Digue’m com LAestàs.
Molt MIbé!

Hola, John LAC.! Digue’m com esMItàs.
ReLAally goMIod!
I les teves amistats, com LAvan?
Really goMIod!
REFarem el possible LAper ser bons amics.
Hola, MIJohn C.! Digue’m LAcom estàs.
Really goMIod!

HoLAla, com esMIteu?
LAMolt MIbé!
HoLAla, com esMIteu?
LAMolt MIbé!
Farem el LApossible per ser bons aMImics.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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