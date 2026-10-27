Hola,
LAOs! Digue’m com es MItàs. LAMolt MIbé!
I les teves amistats, com
LAvan?
Molt
MIbé!
Fa
RErem el possible per LAser bons amics.
Hola,
MIOs! Digue’m com es LAtàs.
Molt
MIbé!
Hola, Ruqui
LAcorn! Digue’m com es MItàs. LAMolt MIbé!
I les teves amistats, com
LAvan?
Molt
MIbé! REFarem el possible LAper ser bons amics.
Hola,
MIRuquicorn! Digue’m LAcom estàs.
Molt
MIbé!
Hola,
LAOca! Digue’m com es MItàs. LAMolt MIbé!
I les teves amistats, com
LAvan?
Molt
MIbé! REFarem el possible LAper ser bons amics.
Hola,
MIOca! Digue’m com es LAtàs.
Ho
LAla, com es MIteu? LAMolt MIbé!
Ho
LAla, com es MIteu? LAMolt MIbé!
Farem el
LApossible per ser bons a MImics.
Hola, Tri
LAtó! Digue’m com es MItàs. LAMolt MIbé!
I les teves amistats, com
LAvan?
Molt
MIbé! REFarem el possible LAper ser bons amics.
Hola,
MITritó! Digue’m com LAestàs.
Molt
MIbé!
Hola, Ti
LAtó! Digue’m com es MItàs. LAMolt MIbé!
I les teves amistats, com
LAvan?
Molt
MIbé! REFarem el possible LAper ser bons amics.
Hola,
MITitó! Digue’m com LAestàs.
Molt
MIbé!
Hola, John
LAC.! Digue’m com es MItàs.
Re
LAally go MIod!
I les teves amistats, com
LAvan?
Really go
MIod! REFarem el possible LAper ser bons amics.
Hola,
MIJohn C.! Digue’m LAcom estàs.
Really go
MIod!
Ho
LAla, com es MIteu? LAMolt MIbé!
Ho
LAla, com es MIteu? LAMolt MIbé!
Farem el
LApossible per ser bons a MImics.
I les teves amistats, com
Molt
Fa
Hola,
Molt
Hola, Ruqui
I les teves amistats, com
Molt
Hola,
Molt
Hola,
I les teves amistats, com
Molt
Hola,
Ho
Ho
Farem el
Hola, Tri
I les teves amistats, com
Molt
Hola,
Molt
Hola, Ti
I les teves amistats, com
Molt
Hola,
Molt
Hola, John
Re
I les teves amistats, com
Really go
Hola,
Really go
Ho
Ho
Farem el