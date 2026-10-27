FA
FAHola, hola, hola!
DOBon dia a totFAhom!
FAHola, hola, hola!
DOQuè gran és el FAmón!
FAHola, hola, hola!
DOBon dia a totFAhom!
FAHola, hola, hola!
DOQuè gran és el FAmón!
FA DO FA DO
FAHola, hola, hola!
DOBon dia a totFAhom!
FAHola, hola, hola!
DOQuè gran és el FAmón!
FAHola, hola, hola!
DOBon dia a totFAhom!
FAHola, hola, hola!
DOQuè gran és el FAmón!
FAHola, hola, hola!
DOBon dia a totFAhom!
FAHola, hola, hola!
DOQuè gran és el FAmón!
FAHola, hola, hola!
DOBon dia a totFAhom!
FAHola, hola, hola!
DOQuè gran és el FAmón!
DOQuè gran és el FAmón!
DOQuè gran és el FAmón!
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.