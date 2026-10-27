FA



FA Hola, hola, hola!

DO Bon dia a tot FA hom!

FA Hola, hola, hola!

DO Què gran és el FA món!



FA Hola, hola, hola!

DO Bon dia a tot FA hom!

FA Hola, hola, hola!

DO Què gran és el FA món!



FA DO FA DO



FA Hola, hola, hola!

DO Bon dia a tot FA hom!

FA Hola, hola, hola!

DO Què gran és el FA món!



FA Hola, hola, hola!

DO Bon dia a tot FA hom!

FA Hola, hola, hola!

DO Què gran és el FA món!



FA Hola, hola, hola!

DO Bon dia a tot FA hom!

FA Hola, hola, hola!

DO Què gran és el FA món!



FA Hola, hola, hola!

DO Bon dia a tot FA hom!

FA Hola, hola, hola!

DO Què gran és el FA món!

DO Què gran és el FA món!

DO Què gran és el FA món!