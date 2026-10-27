Hola hola (Acords)

Hola, hola, hola!

Acords Acords
Jordi Tonietti
jordi tonietti canconetes
jordi tonietti canconetes
FA

FAHola, hola, hola!
DOBon dia a totFAhom!
FAHola, hola, hola!
DOQuè gran és el FAmón!

FAHola, hola, hola!
DOBon dia a totFAhom!
FAHola, hola, hola!
DOQuè gran és el FAmón!

FA DO FA DO

FAHola, hola, hola!
DOBon dia a totFAhom!
FAHola, hola, hola!
DOQuè gran és el FAmón!

FAHola, hola, hola!
DOBon dia a totFAhom!
FAHola, hola, hola!
DOQuè gran és el FAmón!

FAHola, hola, hola!
DOBon dia a totFAhom!
FAHola, hola, hola!
DOQuè gran és el FAmón!

FAHola, hola, hola!
DOBon dia a totFAhom!
FAHola, hola, hola!
DOQuè gran és el FAmón!
DOQuè gran és el FAmón!
DOQuè gran és el FAmón!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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