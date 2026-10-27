FAAra que SI♭fa disFAsabte la forDOmiga,
FAa veSI♭nir la primaFAvera no DOtriga.
FAL’aleSI♭gria ja FAestà arriDObant,
i els diFAes a SI♭poc a FApoc es van aDOllargant.
FAHola, hola, primavera,
FAalegra’ns els cors
FAamb les teves papallones, ocells i flors.
Hola, hoSI♭la, FAprimaveDOra.
FAHola, hoSI♭la, FAprimaveDOra.
Es FAva desglaSI♭çant la FAneu de la munDOtanya.
FAAra fa SI♭sol, però FAdemà agafa el paDOraigua.
De FAmica en SI♭mica arFAriba el mes de DOjuny.
FAMira, ja SI♭sento FAcom el fred DOs’esmuny.
FAHola, hola, primavera,
FAalegra’ns els cors
FAamb les teves papallones,
FAocells i flors.
Hola, hoSI♭la, FAprimaveDOra.
FAHola, hoSI♭la, FAprimaveDOra.
FA SI♭ FA
Ai! Feia SI♭temps FAque ja t’esperàDOvem,
FAprimaveSI♭ra desitFAjada. DO
FAHola, hola, primavera, alegra’ns els cors
FAamb les teves papallones, ocells i flors.
Hola, hoSI♭la, FAprimaveDOra.
FAHola, hoSI♭la, FAprimaveDOra.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.