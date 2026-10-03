Holidays (Acords)

Jo vull ser un Pink Floyd

Acords Acords
Antònia Font
LAm SOL LAm SOL

LAmSunshine in SOLyellow, DOvent sahaFArauí.
LA#Tens es MéSOLmhari en es LA7sol.
REmNo me das DOmiedo, FACarmen ConLA#suelo.
SOLmEs dromeDOdari és a LAmLiverpool.
REmDàtils, pisDOcines, FAte i pastes LA#fines.
RE#Butterflies DOmsinging my RE7song.
SOLmQuiero sanFAgría, LA#dame MaRE#ría.
SOL#Ron, Coca-FAmcola y liLA#món.

DON'Ingrid és minimaDOmaj7lista i té un FAdiscurs.
DONa Desiré és futuDOmaj7rista i té un FAfutur.
DOJo som pintor de maDOmaj7rines i oFAlivars.
DOJo vull DOmaj7ser FAda-dà.

LAmSunshine in SOLyellow, DOvent sahaFArauí.
LA#Tens es MéSOLmhari en es LA7sol.
REmNo me das DOmiedo, FACarmen ConLA#suelo.
SOLmEs dromeDOdari és a LAmLiverpool.
REmDàtils, pisDOcines, FAte i pastes LA#fines.
RE#Butterflies DOmsinging my RE7song.
SOLmQuiero sanFAgría, LA#dame MaRE#ría.
SOL#Ron, Coca-FAmcola y liLA#món.

DONa Margarette és diDOmaj7vina fins a un FApunt.
DON'Estefani és cocaïDOmaj7nina i va de FAcul.
DOJo vull ser cosmopoliDOmaj7ta i veure el FAmón.
DOJo vull ser DOmaj7un Pink FAFloyd.

DON'Ingrid és minimalisDOmaj7ta i té un disFAcurs.
DONa Desiré és futurisDOmaj7ta i té un fuFAtur.
DOJo som pintor de maDOmaj7rines i oliFAvars.
DOJo vull DOmaj7ser paFApà.

DONa Margarette és diDOmaj7vina fins a un FApunt.
DON'Estefani és cocaïniDOmaj7na i té un bon FAcul.
DOJo no vull ser en Michael DOmaj7Douglas de ValldeFAmós
DOJo vull ser DOmaj7un Pink FAFloyd.

DO FA DO FA x2
DO

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi