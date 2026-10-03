LAmSunshine in SOLyellow, DOvent sahaFArauí. LA#Tens es MéSOLmhari en es LA7sol. REmNo me das DOmiedo, FACarmen ConLA#suelo. SOLmEs dromeDOdari és a LAmLiverpool. REmDàtils, pisDOcines, FAte i pastes LA#fines. RE#Butterflies DOmsinging my RE7song. SOLmQuiero sanFAgría, LA#dame MaRE#ría. SOL#Ron, Coca-FAmcola y liLA#món.
DON'Ingrid és minimaDOmaj7lista i té un FAdiscurs. DONa Desiré és futuDOmaj7rista i té un FAfutur. DOJo som pintor de maDOmaj7rines i oFAlivars. DOJo vull DOmaj7ser FAda-dà.
LAmSunshine in SOLyellow, DOvent sahaFArauí. LA#Tens es MéSOLmhari en es LA7sol. REmNo me das DOmiedo, FACarmen ConLA#suelo. SOLmEs dromeDOdari és a LAmLiverpool. REmDàtils, pisDOcines, FAte i pastes LA#fines. RE#Butterflies DOmsinging my RE7song. SOLmQuiero sanFAgría, LA#dame MaRE#ría. SOL#Ron, Coca-FAmcola y liLA#món.
DONa Margarette és diDOmaj7vina fins a un FApunt. DON'Estefani és cocaïDOmaj7nina i va de FAcul. DOJo vull ser cosmopoliDOmaj7ta i veure el FAmón. DOJo vull ser DOmaj7un Pink FAFloyd.
DON'Ingrid és minimalisDOmaj7ta i té un disFAcurs. DONa Desiré és futurisDOmaj7ta i té un fuFAtur. DOJo som pintor de maDOmaj7rines i oliFAvars. DOJo vull DOmaj7ser paFApà.
DONa Margarette és diDOmaj7vina fins a un FApunt. DON'Estefani és cocaïniDOmaj7na i té un bon FAcul. DOJo no vull ser en Michael DOmaj7Douglas de ValldeFAmós DOJo vull ser DOmaj7un Pink FAFloyd.
DOFADOFA x2 DO
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