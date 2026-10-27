Homenatge a Teresa (Acords)

Com un record d'infantesa sempre recordaré

Acords Acords
Ovidi Montllor
ovidi montllor a l olympia
ovidi montllor a l olympia
FACom un record d'infanLAmtesa REmsempre recordaré
a SOLla TeDOresa, FA→baSOL7→llant el DOvals.
LAmPotser fou l'últim MIfet amb LAmalgú que estiMImés
abans REmque un bombarSOLdeig la tornés DOboja.

FATots els xiquets la seLAmguíREmem i en un solar
aSOLpartat ens DOinstruíFA→em SOL7→al seu volDOtant.
LAmMig descabelloMInada ens LAmmostrava les cuiMIxes
i ens REmdonava lliSOLçons d'anatoDOmia.

FAElla ens va dir d'on veLAmníem. REmI que els reis de l'Orient
no exisSOLtien. DONi FA→llops SOL7→ni espeDOrits.
FAEns parlava LAmde l'aREmmor com la cosa
més bonica SOLi preDOciFA→oSOL7→sa. Sense peDOcats.
LAmEns enseMInyà a baLAmllar, a cantar i a estiMImar.
REmD'això ella era la que SOLmés saDObia.

FAAmb una floreta al LAmseu cap i REmun mocador negre
al SOLcoll i faldes DOllargues i FA→un SOL7→cigarDOret.
FAVas ser la rioLAmta dels REmgrans, i la mestra
més SOLvolguDOda FA→dels SOL7→inDOfants.
LAmAra, de MIgran, comLAmprenc tot el que per tu MIsent
i REmet llence un homeSOLnatge als DOquatre vents.

FACom un record d'infanLAmtesa REmsempre recordaré
a SOLtu, TeDOresa, FA→baSOL7→llant el DOvals.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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