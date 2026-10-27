FACom un record d'infanLAmtesa REmsempre recordaré a SOLla TeDOresa, FA→baSOL7→llant el DOvals. LAmPotser fou l'últim MIfet amb LAmalgú que estiMImés abans REmque un bombarSOLdeig la tornés DOboja.
FATots els xiquets la seLAmguíREmem i en un solar aSOLpartat ens DOinstruíFA→em SOL7→al seu volDOtant. LAmMig descabelloMInada ens LAmmostrava les cuiMIxes i ens REmdonava lliSOLçons d'anatoDOmia.
FAElla ens va dir d'on veLAmníem. REmI que els reis de l'Orient no exisSOLtien. DONi FA→llops SOL7→ni espeDOrits. FAEns parlava LAmde l'aREmmor com la cosa més bonica SOLi preDOciFA→oSOL7→sa. Sense peDOcats. LAmEns enseMInyà a baLAmllar, a cantar i a estiMImar. REmD'això ella era la que SOLmés saDObia.
FAAmb una floreta al LAmseu cap i REmun mocador negre al SOLcoll i faldes DOllargues i FA→un SOL7→cigarDOret. FAVas ser la rioLAmta dels REmgrans, i la mestra més SOLvolguDOda FA→dels SOL7→inDOfants. LAmAra, de MIgran, comLAmprenc tot el que per tu MIsent i REmet llence un homeSOLnatge als DOquatre vents.
FACom un record d'infanLAmtesa REmsempre recordaré a SOLtu, TeDOresa, FA→baSOL7→llant el DOvals.