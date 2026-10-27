SI♭ FA REm LA x2
SI♭D'esquena al mar i a FAla muntanya,
REmcompletament al LAmarge
SI♭de l'activitat indusFAtrial,
REmsota una col, canta el poeLAta.
SI♭Des d'una àrea de servei, la FAmeva terra
REmés com un parrac grapeLAjat,
SI♭un país vençut pel davant i FApel darrere,
REmd'atrotinada digniLAtat.
SI♭Adéu, turons amics, aREmdéu, riDOeres,
SI♭boscos d'alzines i de REmroures i fagedes,
SI♭muntanyes del meu cor, aREmdéu, esDOtrelles,
SI♭adéu al mar pur de cristalls i de LAturqueses.
SI♭ FA REm LA x4
Lleugerament trastocat, el poeta continua cantant.
SI♭ FA DO REm x2
LASona una guitarra
DOi el solet no vol REmsortir;
LAa veure la terra promesa
DOcom fa el seu darrer sosREmpir.
SI♭ FA REm LA x2
SI♭Hola, pudors d'inferns REmbrutes i abDOjectes,
SI♭d'animals escorxats, REmsentor de sang i merda,
SI♭adéu, olors d'abans: REmfenc, trepaDOdella,
SI♭d'espígol dolç i farigola a l'escuLAdella.
SI♭Adéu, amor, bonica, REmla millor aDOmiga,
SI♭adéu, rateta que escomREmbrava l'escaleta,
SI♭i allà a sota una col, REmcanta el poeDOta:
SI♭Homes i dones del cap dret, adéu per LAsempre.
SI♭ FA REm LA x2
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.