Honestament (Acords)

Ja sé que avui t'has llevat trist

Acords Acords
Els Catarres
els catarres diamants
els catarres diamants
Ja sé que SOLavui t'has llevat REtrist
i que no LAmtrobes cap MImmotiu
per REser feSOLliç,
i, honestaREment, sembla que el LAmmón
se'n va a la MImmerda REper moDOments.
No passa SOLres, tots som aiMIm
i ens REoblidem del que teSOLnim
tan fàcilREment.
De tant en LAmtant cal recordar que…

ViSOLvim en una roca donant REvoltes a un estel
DOi és aquest sol el que ens esREcalfa avui la pell.
Som SOLl'excepció més improREbable en l'espai-temps,
DOdesafiament amb l'uniREvers indiferent.

DONi massa lluny, ni massa a SOLprop,
la llum i la caRElor
faran possible MIml'imposREsible.
DOOn neix la vida, neix l'aSOLmor,
el ball i la canREçó.

Ja sé que SOLavui t'has llevat REtrist
i que no LAmtrobes cap MImmotiu
per REser feSOLliç,
i, honestaREment, sembla que el LAmmón
se'n va a la MImmerda REper moDOments.
No passa SOLres, tots som aiMIm
i ens REoblidem del que teSOLnim
tan fàcilREment.
De tant en LAmtant cal recordar que…

SOL RE LAm RE x2

SOLSols haver nascut ja és una REgran casualitat,
i DOvull brindar perquè és l'aREmor qui ens ha creat.
SOLEt trencaran el cor i potser REtu també ho faràs,
peDOrò més d'hora o més tard ens REen riurem de tot plegat.

DOHi ha tantes trampes pel SOLcamí
i són tants els veRErins
i tanta gent que et SOLvol fer REcaure.
DONingú va dir que fos SOLsenzill,
però tot el que et cal ja ho portes REdins.

Ja sé que SOLavui t'has llevat REtrist
i que no LAmtrobes cap MImmotiu
per REser feSOLliç,
i, honestaREment, sembla que el LAmmón
se'n va a la MImmerda REper moDOments.
No passa SOLres, tots som aiMIm
i ens REoblidem del que teSOLnim
tan fàcilREment.
De tant en LAmtant cal recordar que…

SOL RE LAm RE x2

PerDOquè hem fet la paraula
i DOens hem posat dempeus,
perquè hem REconstruït miracles
i DOhem desafiat als déus,
perDOquè hem après a viure fins a l'hora més greu,
i DOal final hem fet sentir la nostra veu,
perDOquè busquem el repte quan tot està per fer,
perDOquè hem sentit la crida dels herois i els pioners,
perDOquè no hi ha fronteres pels que tenen el cor net,
i DOés en la corda fluixa quan més brillem.

Ja sé que SOLavui t'has llevat REtrist
i que no LAmtrobes cap MImmotiu
per REser feSOLliç,
i, honestaREment, sembla que el LAmmón
se'n va a la MImmerda REper moDOments.
No passa SOLres, tots som aiMIm
i ens REoblidem del que teSOLnim
tan fàcilREment.
De tant en LAmtant cal recordar que…

SOL RE LAm RE x2
SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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