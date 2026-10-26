Ja sé que
SOLavui t'has llevat REtrist
i que no
LAmtrobes cap MImmotiu
per
REser fe SOLliç,
i, honesta
REment, sembla que el LAmmón
se'n va a la
MImmerda REper mo DOments.
No passa
SOLres, tots som ai MImxí
i ens
REoblidem del que te SOLnim
tan fàcil
REment.
De tant en
LAmtant cal recordar que…
Vi
SOLvim en una roca donant REvoltes a un estel DOi és aquest sol el que ens es REcalfa avui la pell.
Som
SOLl'excepció més impro REbable en l'espai-temps, DOdesafiament amb l'uni REvers indiferent. DONi massa lluny, ni massa a SOLprop,
la llum i la ca
RElor
faran possible
MIml'impos REsible. DOOn neix la vida, neix l'a SOLmor,
el ball i la can
REçó.
Ja sé que
SOLavui t'has llevat REtrist
i que no
LAmtrobes cap MImmotiu
per
REser fe SOLliç,
i, honesta
REment, sembla que el LAmmón
se'n va a la
MImmerda REper mo DOments.
No passa
SOLres, tots som ai MImxí
i ens
REoblidem del que te SOLnim
tan fàcil
REment.
De tant en
LAmtant cal recordar que… SOL RE LAm RE x2 SOLSols haver nascut ja és una REgran casualitat,
i
DOvull brindar perquè és l'a REmor qui ens ha creat. SOLEt trencaran el cor i potser REtu també ho faràs,
pe
DOrò més d'hora o més tard ens REen riurem de tot plegat. DOHi ha tantes trampes pel SOLcamí
i són tants els ve
RErins
i tanta gent que et
SOLvol fer REcaure. DONingú va dir que fos SOLsenzill,
però tot el que et cal ja ho portes
REdins.
Ja sé que
SOLavui t'has llevat REtrist
i que no
LAmtrobes cap MImmotiu
per
REser fe SOLliç,
i, honesta
REment, sembla que el LAmmón
se'n va a la
MImmerda REper mo DOments.
No passa
SOLres, tots som ai MImxí
i ens
REoblidem del que te SOLnim
tan fàcil
REment.
De tant en
LAmtant cal recordar que… SOL RE LAm RE x2
Per
DOquè hem fet la paraula
i
DOens hem posat dempeus,
perquè hem
REconstruït miracles
i
DOhem desafiat als déus,
per
DOquè hem après a viure fins a l'hora més greu,
i
DOal final hem fet sentir la nostra veu,
per
DOquè busquem el repte quan tot està per fer,
per
DOquè hem sentit la crida dels herois i els pioners,
per
DOquè no hi ha fronteres pels que tenen el cor net,
i
DOés en la corda fluixa quan més brillem.
Ja sé que
SOLavui t'has llevat REtrist
i que no
LAmtrobes cap MImmotiu
per
REser fe SOLliç,
i, honesta
REment, sembla que el LAmmón
se'n va a la
MImmerda REper mo DOments.
No passa
SOLres, tots som ai MImxí
i ens
REoblidem del que te SOLnim
tan fàcil
REment.
De tant en
LAmtant cal recordar que… SOL RE LAm RE x2 SOL
i que no
per
i, honesta
se'n va a la
No passa
i ens
tan fàcil
De tant en
Vi
Som
la llum i la ca
faran possible
el ball i la can
Ja sé que
i que no
per
i, honesta
se'n va a la
No passa
i ens
tan fàcil
De tant en
i
pe
i són tants els ve
i tanta gent que et
però tot el que et cal ja ho portes
Ja sé que
i que no
per
i, honesta
se'n va a la
No passa
i ens
tan fàcil
De tant en
Per
i
perquè hem
i
per
i
per
per
per
i
Ja sé que
i que no
per
i, honesta
se'n va a la
No passa
i ens
tan fàcil
De tant en