La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
RE♭Cafè torrefacte, xocoSOL♭lata 70%, RE♭desfàs embalatges, oSOL♭lores intensament. LA♭I quasi, quasi norSOL♭mal, «honey, LA♭everything is gonna be RE♭alright».
RE♭En es paisatge viratges improSOL♭cedents, RE♭catàlegs de cuines, gol aSOL♭veratge, televidents. LA♭I quasi, quasi norSOL♭mal, «honey, LA♭everything is gonna be RE♭alright».
MI♭mAfín sa miSI♭mrada i veig es LA♭dies que han SOL♭passat MI♭mi pens de veSI♭mgades que els LA♭tenc perduts, MI♭mconsol-colloSI♭mnada que «val LA♭més mirar enSOL♭davant», MI♭mdecant sa miSI♭mrada i pas de LA♭tot un munt.
RE♭Desfàs artefactes i SOL♭mires com estan fets: RE♭molles, cilindres, corSOL♭retges, eixos i dents. LA♭I quasi, quasi norSOL♭mal, «honey, LA♭everything is gonna be RE♭alright».
MI♭mAfín sa miSI♭mrada i veig es LA♭dies que han SOL♭passat MI♭mi pens de veSI♭mgades que els LA♭tenc perduts, MI♭mconsol-colloSI♭mnada que «val LA♭més mirar enSOL♭davant», MI♭mdecant sa miSI♭mrada i pas de LA♭tot un munt. MI♭mAfín sa miSI♭mrada i veig es LA♭dies que han SOL♭passat MI♭mi pens de veSI♭mgades que els LA♭tenc perduts, MI♭mconsol-colloSI♭mnada que «val LA♭més mirar enSOL♭davant», MI♭mdecant sa miSI♭mrada i pas de LA♭tot un munt.
RE♭Cafè torrefacte, xocoSOL♭lata 70%, RE♭desfàs embalatges, olores intenSOL♭sament. RE♭En es paisatge viratges improSOL♭cedents, RE♭catàlegs de cuines, gol averatge, teleSOL♭vidents. LA♭I quasi, quasi norSOL♭mal, «honey, LA♭everything is gonna be RE♭alright».
MI♭mAfín sa miSI♭mrada i veig es LA♭dies que han SOL♭passat MI♭mi pens de veSI♭mgades que els LA♭tenc perduts, MI♭mconsol-colloSI♭mnada que «val LA♭més mirar enSOL♭davant», MI♭mdecant sa miSI♭mrada i pas de LA♭tot un munt.