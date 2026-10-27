Honey (Acords)

Cafè torrefacte, xocolata 70%

Acords Acords
Joan Miquel Oliver
joan miquel oliver elektra
joan miquel oliver elektra

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

RE♭Cafè torrefacte, xocoSOL♭lata 70%,
RE♭desfàs embalatges, oSOL♭lores intensament.
LA♭I quasi, quasi norSOL♭mal, «honey,
LA♭everything is gonna be RE♭alright».

RE♭En es paisatge viratges improSOL♭cedents,
RE♭catàlegs de cuines, gol aSOL♭veratge, televidents.
LA♭I quasi, quasi norSOL♭mal, «honey,
LA♭everything is gonna be RE♭alright».

MI♭mAfín sa miSI♭mrada i veig es LA♭dies que han SOL♭passat
MI♭mi pens de veSI♭mgades que els LA♭tenc perduts,
MI♭mconsol-colloSI♭mnada que «val LA♭més mirar enSOL♭davant»,
MI♭mdecant sa miSI♭mrada i pas de LA♭tot un munt.

RE♭Desfàs artefactes i SOL♭mires com estan fets:
RE♭molles, cilindres, corSOL♭retges, eixos i dents.
LA♭I quasi, quasi norSOL♭mal, «honey,
LA♭everything is gonna be RE♭alright».

MI♭mAfín sa miSI♭mrada i veig es LA♭dies que han SOL♭passat
MI♭mi pens de veSI♭mgades que els LA♭tenc perduts,
MI♭mconsol-colloSI♭mnada que «val LA♭més mirar enSOL♭davant»,
MI♭mdecant sa miSI♭mrada i pas de LA♭tot un munt.
MI♭mAfín sa miSI♭mrada i veig es LA♭dies que han SOL♭passat
MI♭mi pens de veSI♭mgades que els LA♭tenc perduts,
MI♭mconsol-colloSI♭mnada que «val LA♭més mirar enSOL♭davant»,
MI♭mdecant sa miSI♭mrada i pas de LA♭tot un munt.

RE♭Cafè torrefacte, xocoSOL♭lata 70%,
RE♭desfàs embalatges, olores intenSOL♭sament.
RE♭En es paisatge viratges improSOL♭cedents,
RE♭catàlegs de cuines, gol averatge, teleSOL♭vidents.
LA♭I quasi, quasi norSOL♭mal, «honey,
LA♭everything is gonna be RE♭alright».

MI♭mAfín sa miSI♭mrada i veig es LA♭dies que han SOL♭passat
MI♭mi pens de veSI♭mgades que els LA♭tenc perduts,
MI♭mconsol-colloSI♭mnada que «val LA♭més mirar enSOL♭davant»,
MI♭mdecant sa miSI♭mrada i pas de LA♭tot un munt.

RE♭

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