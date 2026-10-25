Hores bruixes (Acords)

Mil moviments distants

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra la nit dels anys
sopa de cabra la nit dels anys
Intro: MIm7 RE DO LA7 x2

MIm7Mil moviments disREtants,
MIm7tot va canviREant
DOde color i forLA7ma, d'expressivitat.
MIm7Perdut vaig variREant,
vol d'estornells xisDOclant,
dibuixats en LA7l'aire.

MIm7Pintant el cel amb REblaus,
MIm7amb grocs i amb REverds,
a contraDOllum, amb òxids i verLA7mells,
MIm7amb núvols vells, amb REbells ocells.
Sempre en preDOsent intens,
tot travesLA7sant el temps.

MIm7 RE

DOEl SOLsol se'n va,
la RElluna em ve a buscar i SImsortim junts de casa.
DOEn SOLel mirall,
reREflexa sense imatge, la nit caient m'atrapa. Ah!

MIm7 RE DO LA7

MIm7Desperto sense aRElè, ben blanc,
perdent el DOpols, ben fred,
buscant resLA7postes als perquès.
MIm7Sota un satèl·lit REespatllat,
sense DOòrbita girant,
calidosLA7còpic el meu cap.

MIm7Els astres sento esREtèrils,
el sistema es va enfonDOsant,
l'amor és un misLA7teri, no entén de llibertat.
MIm7Difós vaig barreREjant ingeni amb sons,
caliu amb DOmarbre,
silenci amb LA7sensacions.

DOEl SOLsol se'n va,
la RElluna em ve a buscar i SImsortim junts de casa.
DOEn SOLel mirall,
reREflexa sense imatge, la nit se'n va, s'escapa. Ah!

MIm7 RE DO LA7

I MIm7ja la mort no tindrà cap domini,
conREfosos tots amb l'aire i el vent,
tinDOdrem estrelles vora els peus i els colzes,
sorgiLA7rem de nou si ens enfonsem.
Si els aMIm7mants es perden, no es perdrà l'amor
i enREcara que enfollíssim tindrem seny.
ConDOfosos tots amb l'aire i el vent
i LA7ja la mort no tindrà cap domini,
DOno tindrà cap domini,LA7cap domini.

MIm7 RE DO LA7 x2

DOEl SOLsol se'n va,
la RElluna em ve a buscar i SImsortim junts de casa.
DOEn SOLel mirall,
reREflexa sense imatge, la nit em té i m’abraça. Ah!

DOEl SOLsol vindrà,
la RElluna marxarà i tornaSImré a casa.
DOEn SOLel mirall,
reREflexa sense imatge, la nit se'n va, s'escapa.

MIm7 RE DO LA7 x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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