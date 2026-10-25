Intro:
MIm7 RE DO LA7 x2 MIm7Mil moviments dis REtants, MIm7tot va canvi REant DOde color i for LA7ma, d'expressivitat. MIm7Perdut vaig vari REant,
vol d'estornells xis
DOclant,
dibuixats en
LA7l'aire. MIm7Pintant el cel amb REblaus, MIm7amb grocs i amb REverds,
a contra
DOllum, amb òxids i ver LA7mells, MIm7amb núvols vells, amb REbells ocells.
Sempre en pre
DOsent intens,
tot traves
LA7sant el temps. MIm7 RE DOEl SOLsol se'n va,
la
RElluna em ve a buscar i SImsortim junts de casa. DOEn SOLel mirall,
re
REflexa sense imatge, la nit caient m'atrapa. Ah! MIm7 RE DO LA7 MIm7Desperto sense a RElè, ben blanc,
perdent el
DOpols, ben fred,
buscant res
LA7postes als perquès. MIm7Sota un satèl·lit REespatllat,
sense
DOòrbita girant,
calidos
LA7còpic el meu cap. MIm7Els astres sento es REtèrils,
el sistema es va enfon
DOsant,
l'amor és un mis
LA7teri, no entén de llibertat. MIm7Difós vaig barre REjant ingeni amb sons,
caliu amb
DOmarbre,
silenci amb
LA7sensacions. DOEl SOLsol se'n va,
la
RElluna em ve a buscar i SImsortim junts de casa. DOEn SOLel mirall,
re
REflexa sense imatge, la nit se'n va, s'escapa. Ah! MIm7 RE DO LA7
I
MIm7ja la mort no tindrà cap domini,
con
REfosos tots amb l'aire i el vent,
tin
DOdrem estrelles vora els peus i els colzes,
sorgi
LA7rem de nou si ens enfonsem.
Si els a
MIm7mants es perden, no es perdrà l'amor
i en
REcara que enfollíssim tindrem seny.
Con
DOfosos tots amb l'aire i el vent
i
LA7ja la mort no tindrà cap domini, DOno tindrà cap domini, LA7cap domini. MIm7 RE DO LA7 x2 DOEl SOLsol se'n va,
la
RElluna em ve a buscar i SImsortim junts de casa. DOEn SOLel mirall,
re
REflexa sense imatge, la nit em té i m’abraça. Ah! DOEl SOLsol vindrà,
la
RElluna marxarà i torna SImré a casa. DOEn SOLel mirall,
re
REflexa sense imatge, la nit se'n va, s'escapa. MIm7 RE DO LA7 x4
vol d'estornells xis
dibuixats en
a contra
Sempre en pre
tot traves
la
re
perdent el
buscant res
sense
calidos
el sistema es va enfon
l'amor és un mis
caliu amb
silenci amb
la
re
I
con
tin
sorgi
Si els a
i en
Con
i
la
re
la
re