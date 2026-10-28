MImAquesta maleïda LAm7llum torna REcada tres segons, MIm
i els neons intermiLAm7tents omDOplen l'aire de colors. RE
MImA la ràdio sona «Madame LAm7George» de REVan the Man, quins temps aquells! MIm
Potser sigui la millor canLAm7çó per DOprendre l'últim cafè. RE
SOLHores d'insomni i DOrom, el temps va SOLa poc a poc. DO
LAm7Ningú pot fer res REper mi, no DOvull marxar mai més d'aquí. RE
SOLHores d'insomni i DOrom tornen pel SOLseu racó. DO
LAm7Em deixen veure pasREsar la meva vida DOsencera per davant. RE MIm
MImLa roba se m'enganxa al LAm7cos, tot l'aiREre està estancat, MIm
el silenci, el rom i el LAm7calor DOrecordant-me vells amors. RE
MImSento els sorolls del carLAm7rer i els REvaixells prop d'aquí, MIm
les ombres entren sense aviLAm7sar des d'on DOs'amaga el meu destí. RE
SOLHores d'insomni i DOrom, el temps va SOLa poc a poc. DO
LAm7Ningú pot fer res REper mi, no DOvull marxar mai més d'aquí. RE
SOLHores d'insomni i DOrom tornen pel SOLseu racó. DO
LAm7Em deixen veure pasREsar la meva vida DOsencera per davant. RE MIm
MImRecordo quan la vaig trobar LAm7a la part REvella de la ciutat. MIm
Aquell cos, aquell vestit LAm7m'han fet DOseguir-la fins aquí. RE
MImI els neons intermiLAm7tents tornen REcada tres segons, MIm
i el reflex del seu cos LAm7omDOple l'aire de records. RE
SOLHores d'insomni i DOrom venen un SOLaltre cop. DO
LAm7Em retornen al REmeu llit el reDOgust del seu encís. RE MIm
SOLHores d'insomni i DOrom, el temps va SOLa poc a poc. DO
LAm7Ningú pot fer res REper mi, no DOvull marxar mai més d'aquí. RE
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.