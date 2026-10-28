La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SImDe les SOLcendres MImneix la REflor, LA SImfaves tenSOLdres, MImpomes REd'or, LA SImordre orSOLgànic, MImplors i REceLAbes. SImEl deSOLsig natuMImral treu les REpeLAnes.
MImPerò comença el poSOLder infal·lible del SImsol, que resREseca la terra quan MImvol SOLi que dona la vida i la SImpren. Ja s'aDOcosta la mala MImsort. Sense SOLtu, el meu hort és REmoooooLAoooooooSImort!
SImL'harmoniSOLa enMImtre els ésREsers, LA SImres més SOLmaco que MImtu menjant présREsecs. LA SImSol i aiSOLgua, MImterra i lluREna, LA SImres més maSOLco que tu MImmenjant REpruLAnes.
MImPerò comença el poSOLder infal·lible del SImsol, que resREseca la terra quan MImvol SOLi que dona la vida i la SImpren. Ja s'aDOcosta la mala MImsort. Sense SOLtu, el meu hort és REmoooooLAoooooooSImort!
MImPerò comença el poSOLder infal·lible del SImsol, que resREseca la terra quan MImvol SOLi que dona la vida i la SImpren. Ja s'aDOcosta la mala MImsort. Sense SOLtu, el meu hort és REmoooooLAoooooooSImort!