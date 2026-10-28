Hort mort (Acords)

De les cendres neix la flor

Acords Acords
Joan Colomo
joan colomo producto interior bruto vol 1
joan colomo producto interior bruto vol 1

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SImDe les SOLcendres MImneix la REflor, LA
SImfaves tenSOLdres, MImpomes REd'or, LA
SImordre orSOLgànic, MImplors i REceLAbes.
SImEl deSOLsig natuMImral treu les REpeLAnes.

MImPerò comença el poSOLder infal·lible del SImsol,
que resREseca la terra quan MImvol
SOLi que dona la vida i la SImpren.
Ja s'aDOcosta la mala MImsort.
Sense SOLtu, el meu hort és REmoooooLAoooooooSImort!

SImL'harmoniSOLa enMImtre els ésREsers, LA
SImres més SOLmaco que MImtu menjant présREsecs. LA
SImSol i aiSOLgua, MImterra i lluREna, LA
SImres més maSOLco que tu MImmenjant REpruLAnes.

MImPerò comença el poSOLder infal·lible del SImsol,
que resREseca la terra quan MImvol
SOLi que dona la vida i la SImpren.
Ja s'aDOcosta la mala MImsort.
Sense SOLtu, el meu hort és REmoooooLAoooooooSImort!

MImPerò comença el poSOLder infal·lible del SImsol,
que resREseca la terra quan MImvol
SOLi que dona la vida i la SImpren.
Ja s'aDOcosta la mala MImsort.
Sense SOLtu, el meu hort és REmoooooLAoooooooSImort!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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