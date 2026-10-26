Hospital del Mar (Acords)

El teu cor batega fort

Acords Acords
Els Pets
els pets respira
els pets respira
Intro: SI♭ FA DO REm x2

SI♭El teu FA→cor baDO→tega REmfort,
malgrat SI♭→la resDO→ta del REm→cos, SI♭
ets tan FA→lluny aDO→ra del REmport,
en el teu SI♭→cap s'ha fet DOfosc.

REm→SI♭Al mig FA→d'un gran DO→hospiREmtal
com una SI♭→illa en DO→l'oceREm→à, SI♭
vols saFA→ber què DO→t'ha pasREmsat,
sobretot SI♭→què passaDOrà.

SI♭Tu no FA→pots deiDOxar-me
SI♭senseFA→el teu DOalè,
SI♭ni jo FA→vull deiDOxar-te
SI♭sola en cap moDOment.

Tu respira poc a SI♭poc, tranquil·laFAment,
que jo et duré DOl'aire d'on bufi el REmvent.
Tu adormida en alSI♭gun lloc, serenaFAment,
que jo et vetllo DOel somni entre la REmgent.

SI♭ FA DO REm x2

SI♭Entre FA→màquiDO→nes i REmtubs,
lluites SI♭→contra el DO→tempoREm→ral, SI♭
en qüesFA→tió de DO→dos miREmnuts
t'ha passat SI♭→tot pel daDOvant.

REm→SI♭A la FA→platja DO→dels reREmcords
t'imaSI♭→gino DO→tot canREm→tant. SI♭
La mar FA→xiula aDO→quells aREmcords
d'un cantauSI♭→tor itaDOlià.

SI♭I aviFA→at a DOcasa
SI♭comenFA→çar DOde nou,
SI♭t'espera FA→una DObarca
SI♭en el nostre DOmón.

Tu respira poc a SI♭poc, tranquil·laFAment,
que jo et duré DOl'aire d'on bufi el REmvent.
Tu adormida en alSI♭gun lloc, serenaFAment,
que jo et vetllo DOel somni entre la REmgent.

SI♭ FA DO REm x4

Tu respira poc a SI♭poc, tranquil·laFAment,
que jo et duré DOl'aire d'on bufi el REmvent.
Tu adormida en alSI♭gun lloc, serenaFAment,
que jo et vetllo DOel somni entre la REmgent.
Tu respira poc a SI♭poc, tranquil·laFAment,
que jo et duré DOl'aire d'on bufi el REmvent.
Tu adormida en alSI♭gun lloc, serenaFAment,
que jo et vetllo DOel somni entre la REmgent.
Tu respira poc a SI♭poc, tranquil·laFAment,
que jo et duré DOl'aire d'on bufi el REmvent.
Tu adormida en alSI♭gun lloc, serenaFAment,
que jo et vetllo DOel somni entre la REmgent.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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