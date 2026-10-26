Intro:
SI♭ FA DO REm x2 SI♭El teu FA→cor ba DO→tega REmfort,
malgrat
SI♭→la res DO→ta del REm→cos, SI♭
ets tan
FA→lluny a DO→ra del REmport,
en el teu
SI♭→cap s'ha fet DOfosc. REm→ SI♭Al mig FA→d'un gran DO→hospi REmtal
com una
SI♭→illa en DO→l'oce REm→à, SI♭
vols sa
FA→ber què DO→t'ha pas REmsat,
sobretot
SI♭→què passa DOrà. SI♭Tu no FA→pots dei DOxar-me SI♭sense FA→el teu DOalè, SI♭ni jo FA→vull dei DOxar-te SI♭sola en cap mo DOment.
Tu respira poc a
SI♭poc, tranquil·la FAment,
que jo et duré
DOl'aire d'on bufi el REmvent.
Tu adormida en al
SI♭gun lloc, serena FAment,
que jo et vetllo
DOel somni entre la REmgent. SI♭ FA DO REm x2 SI♭Entre FA→màqui DO→nes i REmtubs,
lluites
SI♭→contra el DO→tempo REm→ral, SI♭
en qües
FA→tió de DO→dos mi REmnuts
t'ha passat
SI♭→tot pel da DOvant. REm→ SI♭A la FA→platja DO→dels re REmcords
t'ima
SI♭→gino DO→tot can REm→tant. SI♭
La mar
FA→xiula a DO→quells a REmcords
d'un cantau
SI♭→tor ita DOlià. SI♭I avi FA→at a DOcasa SI♭comen FA→çar DOde nou, SI♭t'espera FA→una DObarca SI♭en el nostre DOmón.
Tu respira poc a
SI♭poc, tranquil·la FAment,
que jo et duré
DOl'aire d'on bufi el REmvent.
Tu adormida en al
SI♭gun lloc, serena FAment,
que jo et vetllo
DOel somni entre la REmgent. SI♭ FA DO REm x4
Tu respira poc a
SI♭poc, tranquil·la FAment,
que jo et duré
DOl'aire d'on bufi el REmvent.
Tu adormida en al
SI♭gun lloc, serena FAment,
que jo et vetllo
DOel somni entre la REmgent.
Tu respira poc a
SI♭poc, tranquil·la FAment,
que jo et duré
DOl'aire d'on bufi el REmvent.
Tu adormida en al
SI♭gun lloc, serena FAment,
que jo et vetllo
DOel somni entre la REmgent.
Tu respira poc a
SI♭poc, tranquil·la FAment,
que jo et duré
DOl'aire d'on bufi el REmvent.
Tu adormida en al
SI♭gun lloc, serena FAment,
que jo et vetllo
DOel somni entre la REmgent.
malgrat
ets tan
en el teu
com una
vols sa
sobretot
Tu respira poc a
que jo et duré
Tu adormida en al
que jo et vetllo
lluites
en qües
t'ha passat
t'ima
La mar
d'un cantau
Tu respira poc a
que jo et duré
Tu adormida en al
que jo et vetllo
Tu respira poc a
que jo et duré
Tu adormida en al
que jo et vetllo
Tu respira poc a
que jo et duré
Tu adormida en al
que jo et vetllo
Tu respira poc a
que jo et duré
Tu adormida en al
que jo et vetllo