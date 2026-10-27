SImTristeLA→REsa… En veure el SOLmón grapeSImjat com un parLArac arruREgat al terMIra. SImHosLAtesREsa, enlairar-SOLse és opcioSImnal, però al LAfinal REs'ha d'aterMIrar.
REVisca el teixit indusLAtrial! ...Accelerem la deMImanda. SOL REJo fabricaré "BumLAbúm", que és un producte fanMItàstic. SIm
SIm
En Felip de LAnit veu visiREons, les cadires SOLsemblen lleSImons mentre plou a LAbots i a barRErals a fora MIal carrer. SImLa Pilar té LAnom de piRElar, la Dolors té SOLnom de doSImlor, i el cantant té LAnom de gosREset… TrisMItesa.
SImHosLAtesREsa, l'estimo amb SOLtot el meu SImcor, enfilem-LAnos fins al REcel com MIdos ocells.
SImHosLAtesREsa, enlairar-SOLse és opcioSImnal, però LAés perempREtori aterMIrar.
REI parlarem en anLAglès, que hi ha més gent que el masMItega; SOL REi que ens entengui totLAhom, ...de fet no hi ha res a enMItendre. SIm