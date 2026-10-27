Hostessa (Acords)

En veure el món grapejat

Acords Acords
Quimi Portet
quimi portet matem els dimarts i els divendres
quimi portet matem els dimarts i els divendres
SIm LA RE SOL
SIm LA RE MI

SImTristeLA→REsa…
En veure el SOLmón grapeSImjat
com un parLArac arruREgat al terMIra.
SImHosLAtesREsa,
enlairar-SOLse és opcioSImnal,
però al LAfinal REs'ha d'aterMIrar.

REVisca el teixit indusLAtrial!
...Accelerem la deMImanda. SOL
REJo fabricaré "BumLAbúm",
que és un producte fanMItàstic. SIm

SIm

En Felip de LAnit veu visiREons,
les cadires SOLsemblen lleSImons
mentre plou a LAbots
i a barRErals a fora MIal carrer.
SImLa Pilar té LAnom de piRElar,
la Dolors té SOLnom de doSImlor,
i el cantant té LAnom de gosREset…
TrisMItesa.

SImHosLAtesREsa,
l'estimo amb SOLtot el meu SImcor,
enfilem-LAnos fins al REcel com MIdos ocells.

SImHosLAtesREsa,
enlairar-SOLse és opcioSImnal,
però LAés perempREtori aterMIrar.

REI parlarem en anLAglès,
que hi ha més gent que el masMItega; SOL
REi que ens entengui totLAhom,
...de fet no hi ha res a enMItendre. SIm

SIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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