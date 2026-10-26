REAlgú s’inventa les parauFA#mles. REAlgú em va dir que al sostre no hi havia FA#mres. REAmago l’aire dels pulmons dins un LAglobus que s’esMIcapa REi amb una corda es va aixecant FA#mtot el meu pes.
REFA#m
REJa m’ha caigut una sabaFA#mta, REsobrevolant finestres, núvols i pensaFA#mments. REPotser l’alçada em torna sord o m’oLAblido d’escolMItar-te, REpotser la lògica l’escriguin FA#maltres lleis.
MIQuan el caREmí es faci FA#mllarg, MIrecordaré la REvista d’aSImquesta ciutat.
SOLHouston, no hi ha cap proREblema, aquí tot va FA#mbé, va tot SImsempre bé. SOLHouston, no hi ha cap esREtrella quan ningú la FA#mveu, quan ninMIgú la veu.
REEl mapa no diu com s’hi arriFA#mba, REperò la curiositat viatja en missió espaciFA#mal. RESi l’aire es fa més fred aquí, potser LAtrigo més d’un MIdia. REMillor que avui ja no m’espeFA#mris a sopar, REpotser és millor que no m’espeFA#mris…
MIQuan el caREmí es faci FA#mllarg, MIrecordaré la REvista d’aSImquesta ciutat.
SOLHouston, no hi ha cap proREblema, aquí tot va FA#mbé, va tot SImsempre bé. SOLHouston, no hi ha cap esREtrella quan ningú la FA#mveu, quan ninMIgú la veu.
REI cada cop que camino vaig més FA#mlluny, coordenades d’un espaitemps que hem perREdut. Aquí les coses ja no cauen pel seu FA#mpropi pes.
RERelatius com els dies que hem visFA#mcut, teories que s’escriuen i es fan REfum. Aquí les coses ja no pesen el seu FA#mpropi pes.
SOLHouston, no hi ha cap proREblema, aquí tot va FA#mbé, va tot SImsempre bé. SOLHouston, no hi ha cap esREtrella quan ningú la FA#mveu, quan ninMIgú la veu.