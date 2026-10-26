FA FAmaj9→ REm x2
FABrilles, un far en la tenebra,
per naveFAmaj9→gants inREmtrèpids, per tots els qui
FAno troben l'estrella polar.
FAPenses, i amb tu neixen idees,
l'enginy FAmaj9→de REmtots els savis,
FAuna filosofia per sortir del fang.
FAParles, i aquestes paraules
agafen FAmaj9→una REmforça que mai ningú
FAabans m'havia inspirat.
FALluites per tot el que ens fa nobles,
per tot FAmaj9→el que REmens fa lliures,
FAi per aquesta causa et juro lleialtat.
REm FA REm
FACantes, fas embogir els homes,
el cant FAmaj9→d'una siREmrena que es filtra
FAi es propaga per la meva sang.
FACreues el cel i les estrelles,
enllà FAmaj9→de les fronREmteres seguint l'instint
FAde creure que no estem tan sols.
SI♭Tenim REmel puny, SI♭tenim FAel cor!
SI♭Tenim REmla forSI♭ça i LAel valor!
REmTenim FAla llum,
DOtenim la sort,
LAtenim la força de l'amor.
REmTenim FAla llum,
DOtenim la sort,
LAtenim la força de l'amor.
FARemes enmig de la tempesta
i sembla FAmaj9→que nauREmfraguis, però al límit
FAde les forces mai et rendiràs.
FAMates per l'odi i les enveges,
quan no FAmaj9→vols recoREmnèixer que l'amor
FAés necessari, tant com respirar.
FACremes la terra per on passes
quan t'omples FAmaj9→de suREmpèrbia i ens deixes
FAla tristesa entre monedes d'or.
FASalves les ànimes trencades,
millores FAmaj9→quan perREmdones. No crec en déus
FAbenignes, només crec en tu.
SI♭Tenim REmel puny, SI♭tenim FAel cor!
SI♭Tenim REmla forSI♭ça i LAel valor!
REmTenim FAla llum,
DOtenim la sort,
LAtenim la força de l'amor.
REmTenim FAla llum,
DOtenim la sort,
LAtenim la força de l'amor.
L'aSI♭mor que ens eREmleva SI♭molt més enFAllà.
SI♭Lluny de les REmombres, SI♭lluny de les LApors més fosques.
REmTenim FAla llum,
DOtenim la sort,
LAtenim la força de l'amor.
REmTenim FAla llum,
DOtenim la sort,
LAtenim la força de l'amor.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.