RE SIm LA#
RE LA#
REAra SImsom en LA#aquell REpunt
on els SImcossos LA#són com aiREgües
barreSImjades LA#sense REmida,
on no arSImriben LA#les paSOLraules.
Sortim enlairats com si FA#mmai
torSOLnéssim a estar junts.
RE SIm LA# RE LA#
REOn les SImmides LA#i les REformes
són canSImviaaaaLA#aREants,
prenen SImvida i LA#es deREformen
dins SImcada peLA#tit insSOLtant.
I al nostre davant, llums d'esFA#mpelmes
que SOLens veuran fugir.
SImDits com FA#mllars de MImfoc,
brases LAd'una LA7pell tan MImnua. MIm/FA# SOL SOL/LA
SImDos creFA#mmant del MImtot
vells coixins LAi anLA7tics llenMImçols
MIm/FA#amb SOLtants records.
MImBranques i FA#mpètals de flors,
SImde flors que ara LAcremen pels MIdos
com aigües d'un sol SOLmar,
plou i no vessen REmai.
MIm FA#m
MImBranques i FA#mpètals de flors,
SImde flors que ara LAcremen pels MIdos
com aigües d'un sol SOLmar,
plou i no vessen REmai.
Mai, REsus2mai, REmai.
Ara SImsom en aLA#quell REpunt
on res SImmés ens LA#fa apaRErèixer
i alluSImnyar-nos LA#del preREsent,
i fer-SImho LA#sense cap SOLpressa
humilment brillant FA#m
quan et tinc SOLdavant.
RE
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.