Intro:
REm FA DO SOL x2 REm
Des de l'ull de l'hura
FAcà puc veure
com tu
DOja te'n vas, com se t'em SOLporta el vent. REmTots els murs que has FAaixecat
com car
DOtes van caient al SOLmar, impotents. REmRecordes quan vam FAcomençar?
Tu em
DOdeies: “no tinc por de res SOLquan em cantes”. REmTotes les pedres FAdel camí
les vas
DOanar apilant. I SOLara cauen... SI♭El mur a FAtura el REm→vent, però aquest cop DOjo
soc molt més
FA→fort. LAm→ SI♭
Agafa
FAles maletes REm→perquè ja no tinc cap DOpor. REm
Al bell mig de la ciu
FAtat hi amagues
el pa
DOper trencat que jo et SOLvaig donar. REmNo és més fort qui FAmés pateix, més dur
qui no
DOté por de res.No t'en SOLganyis més. REmRecordes quan FAvam començar?
Tu em
DOdeies: “no tinc por de res quan SOLem cantes”. REmTotes les pe FAdres del camí
les vas
DOanar apilant. I a SOLra cauen... SI♭El mur a FAtura el REm→vent, però aquest cop DOjo
soc molt més
FA→fort. LAm→ SI♭
Agafa
FAles maletes REm→perquè ja no tinc cap DOpor. REm FA DO SOL x5 REmNo és més fort qui més pa FA→ DOteix. SOLNo t'enganyis REmmés.
Des de l'ull de l'hura
com tu
com car
Tu em
les vas
soc molt més
Agafa
Al bell mig de la ciu
el pa
qui no
Tu em
les vas
soc molt més
Agafa