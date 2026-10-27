Huracà (Acords)

Des de l'ull de l'huracà puc veure

Acords Acords
Sense Sal
Intro: REm FA DO SOL x2

REm

Des de l'ull de l'huraFAcà puc veure
com tu DOja te'n vas, com se t'emSOLporta el vent.
REmTots els murs que has FAaixecat
com carDOtes van caient al SOLmar, impotents.
REmRecordes quan vam FAcomençar?
Tu em DOdeies: “no tinc por de res SOLquan em cantes”.
REmTotes les pedres FAdel camí
les vas DOanar apilant. I SOLara cauen...

SI♭El mur aFAtura el REm→vent, però aquest cop DOjo
soc molt més FA→fort. LAm→ SI♭
Agafa FAles maletes REm→perquè ja no tinc cap DOpor.

REm

Al bell mig de la ciuFAtat hi amagues
el paDOper trencat que jo et SOLvaig donar.
REmNo és més fort qui FAmés pateix, més dur
qui no DOté por de res.No t'enSOLganyis més.
REmRecordes quan FAvam començar?
Tu em DOdeies: “no tinc por de res quan SOLem cantes”.
REmTotes les peFAdres del camí
les vas DOanar apilant. I aSOLra cauen...

SI♭El mur aFAtura el REm→vent, però aquest cop DOjo
soc molt més FA→fort. LAm→ SI♭
Agafa FAles maletes REm→perquè ja no tinc cap DOpor.

REm FA DO SOL x5

REmNo és més fort qui més paFA→DOteix.
SOLNo t'enganyis REmmés.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi