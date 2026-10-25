MIm9M'has robat el cor senREse aREmaj7visar, MIm9he trobat la sort REenmig del REmaj7parc.
MIm9Sento que t'he LAestat buscant de REfa molt temps, de REmaj7fa molts anys. MIm9M'he assegut LAal teu costat, em SOLmaj7fas senREmaj7tir a casa, el SOLmaj7món és REmaj7menys estrany.
MIm9L'amor, quan no hi penses, et LAsus4trobarà. LA
MIm9Sento que t'he LAestat buscant tots REaquests anys, tot REmaj7aquest temps. MIm9Som com LAdos ocells de pas des REdel Parc Güell fins REmaj7/DO#a Hyde Park. SOLmaj7M'omples MImde cançons LAel cap que REvolen alt REmaj7sota la pell MIm9quan voles LAal meu costat.