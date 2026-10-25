Hyde Park! (ft. Sidonie) (Acords)

M'has robat el cor sense avisar

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra anima
sopa de cabra anima
MIm9M'has robat el cor senREse aREmaj7visar,
MIm9he trobat la sort REenmig del REmaj7parc.

MIm9Sento que t'he LAestat buscant
de REfa molt temps, de REmaj7fa molts anys.
MIm9M'he assegut LAal teu costat,
em SOLmaj7fas senREmaj7tir a casa,
el SOLmaj7món és REmaj7menys estrany.

MIm9L'amor, quan no hi penses,
et LAsus4trobarà. LA

MIm9Sento que t'he LAestat buscant
tots REaquests anys, tot REmaj7aquest temps.
MIm9Som com LAdos ocells de pas
des REdel Parc Güell fins REmaj7/DO#a Hyde Park.
SOLmaj7M'omples MImde cançons LAel cap
que REvolen alt REmaj7sota la pell
MIm9quan voles LAal meu costat.

MIm9 RE REmaj7

MIm9M'has robat el cor senREse avisar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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