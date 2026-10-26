I amb el somriure, la revolta (Acords)

M’agrada el 7+riure dels teus ulls

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach i amb el somriure la revolta
lluis llach i amb el somriure la revolta
DOM’agrada el FA7riure dels teus REulls,
SOLon el reFAflex d’una llum
SOLem sembla MIun far a la marina.
DOI per la FA7sort d’estar mig REfoll,
SOLjo m’imaFAgino mariner
SOLbuscant recer en MIel teu somriure.

DOI així navego pel teu SOLcos
DOdeixant camins en el teu SOLpit
DOamb la saliva dels meus SOLllavis.
DOPer dir-SOLte:

FAAmb el somriure, la reSOLvolta.
DOAixí t’espero i LAmt’imagino
FAi en l’horitzó de la SOLmirada
FAel gest utòpic SOLque et reDOclama.

DOI em faré au si FA7tu ets el REvent
SOLo seré FAproa de vaixell
SOLsi tu ets la dansa MIde les ones.
DOQue per la FA7sort d’estar mig REfoll,
SOLen la trisFAtor i la soledat,
SOLvaig dibuixant MIla teva forma.

DOI avui navego pel teu SOLcos
DOdeixant camins en el teu SOLpit
DOamb la saliva dels meus SOLllavis.
DOPer dir-SOLte:

FAAmb el somriure, la reSOLvolta.
DOAixí t’espero i LAmt’imagino
FAi en l’horitzó de la SOLmirada
FAel gest utòpic SOLque et reDOclama.

REQue vull trobar FAamb tu el SOLcamí dels esMItels
REper llançar FAels somnis SOLcontra el MItemps,
REbuscar el coFAratge perSOLdurant en l’inMItent.
Així FAt’espero i DOaixí em tens.
REI en la belleFAsa, un far per SOLun món més MIbell,
REi en el FAdesig, SOLel risc vaMIlent.
REL’amor, un pas FAper desSOLcobrir-ne molt MImés.
Així FAt’espero i DOaixí em tens.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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