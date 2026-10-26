DOM’agrada el FA7riure dels teus REulls, SOLon el reFAflex d’una llum SOLem sembla MIun far a la marina. DOI per la FA7sort d’estar mig REfoll, SOLjo m’imaFAgino mariner SOLbuscant recer en MIel teu somriure.
DOI així navego pel teu SOLcos DOdeixant camins en el teu SOLpit DOamb la saliva dels meus SOLllavis. DOPer dir-SOLte:
FAAmb el somriure, la reSOLvolta. DOAixí t’espero i LAmt’imagino FAi en l’horitzó de la SOLmirada FAel gest utòpic SOLque et reDOclama.
DOI em faré au si FA7tu ets el REvent SOLo seré FAproa de vaixell SOLsi tu ets la dansa MIde les ones. DOQue per la FA7sort d’estar mig REfoll, SOLen la trisFAtor i la soledat, SOLvaig dibuixant MIla teva forma.
DOI avui navego pel teu SOLcos DOdeixant camins en el teu SOLpit DOamb la saliva dels meus SOLllavis. DOPer dir-SOLte:
FAAmb el somriure, la reSOLvolta. DOAixí t’espero i LAmt’imagino FAi en l’horitzó de la SOLmirada FAel gest utòpic SOLque et reDOclama.
REQue vull trobar FAamb tu el SOLcamí dels esMItels REper llançar FAels somnis SOLcontra el MItemps, REbuscar el coFAratge perSOLdurant en l’inMItent. Així FAt’espero i DOaixí em tens. REI en la belleFAsa, un far per SOLun món més MIbell, REi en el FAdesig, SOLel risc vaMIlent. REL’amor, un pas FAper desSOLcobrir-ne molt MImés. Així FAt’espero i DOaixí em tens.