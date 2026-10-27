I ballàrem dins una rajola (Acords)

Mos coneixíem de vista i quan mos creuàvem

Acords Acords
Tomeu Penya
tomeu penya es per tu
tomeu penya es per tu
DOm SOL FAm DOm SOL FAm SOL DOm

DOmMos coneixíem de vista i quan mos creuàvem,
SOLmos solíem mirar de reüll
SOLMos saludàvem cada dia, no sé què em passava
DOmque jo em quedava amb un dolcet regust.
DOmDurant sa meva feina no me concentrava
FAmperquè ella ocupava tots es meus sentits.
DOmLo que jo no sabia SOLés que ella sentia, ella sentia DOmlo mateix per mi.

A Manacor hi havia un lloc on hi tocaven conjunts, es conjunts des SOLmoment,
on mos hi reuníem atlots i ses atlotes, cita obligada per tot es joDOmvent.
Un diumenge capvespre, dissabte de festa, una cançó lenta i li deman per FAmballar.
DOmElla amb un riSOLalla tota falaguera, botant de contenDOta, se me va acoblar.

I ballàrem dins una rajola totes ses REmcançons,
FAi ballàrem SOLuna hora DOi altra hora sense aturar-nos,
i ballàrem a portes tancades tots dos REmtot solets,
FAi ballàrem SOLfins que DOmatinada volaren estels,
i llavonses amb so meu Quatre Ele au cap a nes FAPort,
DOi allà damunt s’arena amb confiança plena,
REmentregant-nos un FAa s’altre vàSOLrem veure sortir DOes sol.

DOm SOL FAm DOm SOL FAm SOL DOm

DOmPer circumstàncies sa vida passant tira tira
SOLmos dugué per camins diferents.
SOLMirau per on s’altre dia, de forma imprevista,
DOmde cop me tornaren records d’aquell temps.
Un diumenge capvespre, dissabte de festa, una cançó lenta i li deman per baFAmllar.
DOmElla amb un riSOLalla tota falaguera, botant de contenDOta, se me va acoblar.

I ballàrem dins una rajola totes ses REmcançons,
FAi ballàrem SOLuna hora DOi altra hora sense aturar-nos,
i ballàrem a portes tancades tots dos REmtot solets,
FAi ballàrem SOLfins que DOmatinada volaren estels,
i llavonses amb so meu Quatre Ele au cap a nes FAPort,
DOi allà damunt s’arena amb confiança plena,
REmentregant-nos un FAa s’altre vàSOLrem veure sortir DOes sol.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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