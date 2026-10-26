I beg your pardon (Acords)

Quan el centre del món no ets ben bé tu

Acords Acords
Blaumut

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FAm MI♭ LA♭ RE♭ FAm MI♭

FAmQuan el centre del MI♭món no ets ben bé LA♭tu RE♭
FAmper més que en tinMI♭guis la il·lusiLA♭ó, RE♭
FAmsi et desvetllaven enmig de MI♭la nit, no vulguis preguntar-LA♭te RE♭
FAmper què vius: distreu-te MI♭rosegant l’ungla d’un LA♭dit. RE♭
FAmQuan el centre del MI♭món queda tan LA♭lluny. RE♭

FAmDe MI♭tu.

FAmQue honesMI♭tament comences a saLA♭ber que no ets ninRE♭gú,
FAmpara’t per MI♭un moment i venta al priLA♭mer nas un cop de RE♭puny.

MI♭Problemes cada volta més esSI♭mquius
RE♭et venen a torbar la dolça LA♭son.
FAmSols et faltava ja, pel que tu SOL♭dius,
llucar que no ets del MI♭tot centre del FAmmón.

MI♭ LA♭ RE♭ FAm MI♭ FAm
MI♭ LA♭ RE♭ FAm MI♭ FAm MI♭

FAmParent de BadaMI♭lona o d’IstanLA♭bul, RE♭ FAm MI♭
FAmtant si ets acMI♭tiu com si fas el ganLA♭dul,
en aquest nostre RE♭món sense
deFAmmà, és molt diMI♭fícil de guanyar-te el LA♭pa. RE♭

MI♭No et donaré ni el més petit conSI♭msol,
RE♭et volaran un dia qualLA♭sevol.
FAmPerò entretant evita alguns trasSOL♭torns,
posant-te ben corMI♭dats els pantaFAmlons.

MI♭ LA♭ RE♭ FAm MI♭ FAm
MI♭ LA♭ RE♭ FAm MI♭ FAm MI♭ LA♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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