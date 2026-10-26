La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FAmMI♭LA♭RE♭FAmMI♭
FAmQuan el centre del MI♭món no ets ben bé LA♭tu RE♭ FAmper més que en tinMI♭guis la il·lusiLA♭ó, RE♭ FAmsi et desvetllaven enmig de MI♭la nit, no vulguis preguntar-LA♭te RE♭ FAmper què vius: distreu-te MI♭rosegant l’ungla d’un LA♭dit. RE♭ FAmQuan el centre del MI♭món queda tan LA♭lluny. RE♭
FAmDe MI♭tu.
FAmQue honesMI♭tament comences a saLA♭ber que no ets ninRE♭gú, FAmpara’t per MI♭un moment i venta al priLA♭mer nas un cop de RE♭puny.
MI♭Problemes cada volta més esSI♭mquius RE♭et venen a torbar la dolça LA♭son. FAmSols et faltava ja, pel que tu SOL♭dius, llucar que no ets del MI♭tot centre del FAmmón.
MI♭LA♭RE♭FAmMI♭FAm MI♭LA♭RE♭FAmMI♭FAmMI♭
FAmParent de BadaMI♭lona o d’IstanLA♭bul, RE♭FAmMI♭ FAmtant si ets acMI♭tiu com si fas el ganLA♭dul, en aquest nostre RE♭món sense deFAmmà, és molt diMI♭fícil de guanyar-te el LA♭pa. RE♭
MI♭No et donaré ni el més petit conSI♭msol, RE♭et volaran un dia qualLA♭sevol. FAmPerò entretant evita alguns trasSOL♭torns, posant-te ben corMI♭dats els pantaFAmlons.