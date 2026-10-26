I de sobte la llum (Acords)

On el mar murmura el teu nom

Acords Acords
Els Catarres
els catarres tots els meus principis
els catarres tots els meus principis
LA FA#m/LA DO#m MI

LAOn FA#m/LAel mar murDO#mmura el teu MInom,
LAmiFA#m/LAro el cel canDO#mviar de coMIlor.

LAI FA#m/LAde sobte la llum incendiDO#ma la nit i em cega de MInou,
LAuFA#m/LAna llàgrima als ulls resisDO#mtint-se a l'oblit i em creMIma.

REEl temps mai esborraLA
MIels estius al teu FA#m→costat, DO#m
REi l'enyor és el miLArall,
MIel reflex d'aquell FA#m→passat. DO#m

LAEntro al FA#m/LAblau tiDO#mbant del reMIcord
LAcom l'arrel FA#m/LAbusDO#mcant la llaMIvor.

LAI FA#m/LAde sobte la llum incendiDO#ma la nit i em cega de MInou,
LAuFA#m/LAna llàgrima als ulls resisDO#mtint-se a l'oblit i em creMIma.

REEl temps mai esborraLA
MIels estius al teu FA#m→costat, DO#m
REi l'enyor és el miLArall,
MIel reflex d'aquell FA#m→passat. DO#m
REEl temps mai esborraLA
MIels estius al teu FA#m→costat, DO#m
REi l'enyor és el miLArall,
MIel reflex d'aquell FA#m→passat. DO#m
REEl temps mai esborraLA
MIels estius al teu FA#m→costat, DO#m
REi l'enyor és el miLArall,
MIel reflex d'aquell FA#m→passat. DO#m
REEl temps mai esborraLA
MIels estius al teu FA#m→costat, DO#m
REi l'enyor és el miLArall,
MIel reflex d'aquell FA#m→passat. DO#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi