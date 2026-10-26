LAOn FA#m/LAel mar murDO#mmura el teu MInom, LAmiFA#m/LAro el cel canDO#mviar de coMIlor.
LAI FA#m/LAde sobte la llum incendiDO#ma la nit i em cega de MInou, LAuFA#m/LAna llàgrima als ulls resisDO#mtint-se a l'oblit i em creMIma.
REEl temps mai esborraLArà MIels estius al teu FA#m→costat, DO#m REi l'enyor és el miLArall, MIel reflex d'aquell FA#m→passat. DO#m
LAEntro al FA#m/LAblau tiDO#mbant del reMIcord LAcom l'arrel FA#m/LAbusDO#mcant la llaMIvor.
LAI FA#m/LAde sobte la llum incendiDO#ma la nit i em cega de MInou, LAuFA#m/LAna llàgrima als ulls resisDO#mtint-se a l'oblit i em creMIma.
REEl temps mai esborraLArà MIels estius al teu FA#m→costat, DO#m REi l'enyor és el miLArall, MIel reflex d'aquell FA#m→passat. DO#m REEl temps mai esborraLArà MIels estius al teu FA#m→costat, DO#m REi l'enyor és el miLArall, MIel reflex d'aquell FA#m→passat. DO#m REEl temps mai esborraLArà MIels estius al teu FA#m→costat, DO#m REi l'enyor és el miLArall, MIel reflex d'aquell FA#m→passat. DO#m REEl temps mai esborraLArà MIels estius al teu FA#m→costat, DO#m REi l'enyor és el miLArall, MIel reflex d'aquell FA#m→passat. DO#m