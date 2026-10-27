I la pluja es va assecar (Acords)

Era mitja tarda i queia un plugim suau

Acords Acords
Roger Mas
roger mas dp mistica domestica
roger mas dp mistica domestica
LA FA#m MI LA RE LA RE MI LA

FA#mEra mitja MItarda i queia un LAplugim suau,
REel cel taMIpat, escuts de cendra i LAmort.
FA#mPresoners d’un món MIde possibiliLAtats,
FA#mde nens poMIdrits per tots els esLAtats.

FA#mEls herois MIantics eren devoLArats
REper voltors MIamb la mirada trencaLAda.
FA#mEls nens es MImutilaven els uns als alLAtres
FA#mi les postres MIes fonien amb la nevera oberta. LA

I la pluFA#mja es va asseMIcar i LAels núvols es van obrir,
REi en un insMItant explosiu el LAmón es va enfonsar
FA#mmés enllà MIde l’horitLAzó.

FA#m MI LA FA#m MI LA FA#m MI

LAI ara perFA#mtot arreu on vaig, MIveig la llum fonLAdre’s en blaus,
REverds, turqueMIses, òxids i verLAmells.
FA#mL’univers antic MIs’ha plegat sobre el LAseu eix
FA#mi el perímeMItre esdevé el centre de LAtot.

FA#mEls àngels de MIla mort han donat vida al LAmeu jardí
REi ara em sento com un nen aMIbandonat. LA
FA#mLliurat a la llum MIi a l’espai i als astres LAsiderals,
FA#mhan obert la MItaquilla del cinema en ruLAnes.

I la pluFA#mja es va asseMIcar i LAels núvols es van obrir,
REi en un insMItant explosiu el LAmón es va enfonsar
FA#mmés enllà MIde l’horitLAzó.

FA#m MI LA FA#m MI LA FA#m MI LA RE MI LA FA#m MI LA
RE MI LA FA#m MI LA FA#m MI LA FA#m MI LA RE MI LA FA#m MI

LATan sols FA#mun horitMIzó per LAviure.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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