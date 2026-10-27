I love you (Acords)

Encara que t'ho digui poc, I love you, I love you

Acords Acords
Nyandú
nyandu bum
nyandu bum

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FA# SOL x4

Encara que t'ho digui LAmpoc, I loSImve you, I love DOyou.
M'oSOLbliguis a donar un LAmtomb, I loSImve you, I love DOyou.
QueiMImxales quan em fas peSImtons i em llepes SOLel cos. DO
I SOLlove you, I loLAmve. YouuDOuu! DOmaj7

MImA la SImprimaMImvera SImets toLAmta una REbèstia en zel, en zel.

SOL DO RE SOL DO SOL LAm SIm DO x2

De SOLnit em robes el llenLAmçol, I loSImve you, I love DOyou.
Vas SOLcarregar-te el soLAmfà, I love SImyou, I love you. DO
Tens MImla mania d'ensuSImmar abans SOLde menjar. DO
I SOLlove you, I LAmlove DOyou. DOmaj7

MImA la SImprimaMImvera SImets toLAmta una REbèstia en zel, en zel.
MImLes teSImves amiMImgues, puSImces maleLAmïdes, REsón arreu.

SOL DO RE x4

GeSOLmegues quan vaig a LAmdormir. SImSha la la! Sha DOla la!
TenSOLdeixes a cridar per LAmtot. SImSha la la! Sha DOla la!
Que SOLno suportis el meu LAmgat. SImSha la la! Sha DOla la!
EnSOLcara que t'ho digui LAmpoc. SImSha la la! Sha la DOla! SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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