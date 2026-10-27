La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FA#SOL x4
Encara que t'ho digui LAmpoc, I loSImve you, I love DOyou. M'oSOLbliguis a donar un LAmtomb, I loSImve you, I love DOyou. QueiMImxales quan em fas peSImtons i em llepes SOLel cos. DO I SOLlove you, I loLAmve. YouuDOuu! DOmaj7
MImA la SImprimaMImvera SImets toLAmta una REbèstia en zel, en zel.
SOLDORESOLDOSOLLAmSImDO x2
De SOLnit em robes el llenLAmçol, I loSImve you, I love DOyou. Vas SOLcarregar-te el soLAmfà, I love SImyou, I love you. DO Tens MImla mania d'ensuSImmar abans SOLde menjar. DO I SOLlove you, I LAmlove DOyou. DOmaj7
MImA la SImprimaMImvera SImets toLAmta una REbèstia en zel, en zel. MImLes teSImves amiMImgues, puSImces maleLAmïdes, REsón arreu.
SOLDORE x4
GeSOLmegues quan vaig a LAmdormir. SImSha la la! Sha DOla la! TenSOLdeixes a cridar per LAmtot. SImSha la la! Sha DOla la! Que SOLno suportis el meu LAmgat. SImSha la la! Sha DOla la! EnSOLcara que t'ho digui LAmpoc. SImSha la la! Sha la DOla! SOL