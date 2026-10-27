FA# SOL x4



Encara que t'ho digui LAm poc, I lo SIm ve you, I love DO you.

M'o SOL bliguis a donar un LAm tomb, I lo SIm ve you, I love DO you.

Quei MIm xales quan em fas pe SIm tons i em llepes SOL el cos. DO

I SOL love you, I lo LAm ve. Youu DO uu! DOmaj7



MIm A la SIm prima MIm vera SIm ets to LAm ta una RE bèstia en zel, en zel.



SOL DO RE SOL DO SOL LAm SIm DO x2



De SOL nit em robes el llen LAm çol, I lo SIm ve you, I love DO you.

Vas SOL carregar-te el so LAm fà, I love SIm you, I love you. DO

Tens MIm la mania d'ensu SIm mar abans SOL de menjar. DO

I SOL love you, I LAm love DO you. DOmaj7



MIm A la SIm prima MIm vera SIm ets to LAm ta una RE bèstia en zel, en zel.

MIm Les te SIm ves ami MIm gues, pu SIm ces male LAm ïdes, RE són arreu.



SOL DO RE x4



Ge SOL megues quan vaig a LAm dormir. SIm Sha la la! Sha DO la la!

Ten SOL deixes a cridar per LAm tot. SIm Sha la la! Sha DO la la!

Que SOL no suportis el meu LAm gat. SIm Sha la la! Sha DO la la!

En SOL cara que t'ho digui LAm poc. SIm Sha la la! Sha la DO la! SOL