I no tocava a terra (Acords)

Torna enrere si et fa falta

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa ho tenim tot
joan dausa ho tenim tot
RETorna enrere si et fa LAfalta.
REGira el cap si mai et LAcansa
aquest SOLcamí
ple de formes i maLAneres
SImtan estranyes com tu LAeres
abans REd'ahir.

RENo encengueu els llums enLAcara
REi allargueu-me l'abraçaLAda
fins a SOLla nit.
Que vull veure si LAem coneixes
MImi em fas creure que eLAsus4→xisteixes LA
només aREquí.

I aSOLhir, tornant de casa LAteva,
vaig sentir que el REmón
giLArava tan de SImpressa...
I salFA#mtava d'un faSOLnal
a l'altre com si LAres,
i no tocava a SImterra. LA SOL RE
No em miris aiMImxí...
Amor, és LAcert
que no tocava a SImterra. LA SOL RE

SIm SOL RE

REGuarda per demà la LAcalma
REi ara salta aquesta LAbarana
i vine SOLamb mi,
que parlarem de les nits LAfredes
SImd'estreSOLlles i plaLAsus4netes
i aquest desig. RE

I aSOLhir, tornant de casa LAteva,
vaig sentir que el REmón
giLArava tan de SImpressa...
I salFA#mtava d'un faSOLnal
a l'altre com si LAres,
i no tocava a SImterra. LA SOL RE
No em miris aiMImxí...
Amor, és LAcert
que no tocava a REterra.

SIm SOL RE LA
SIm LA RE x4

I aSOLhir, tornant de casa LAteva,
vaig sentir que el REmón
giLArava tan de SImpressa...
I salFA#mtava d'un faSOLnal
a l'altre com si LAres,
i no tocava a SImterra. LA SOL RE
No em miris aiMImxí...
Amor, és LAcert
que no tocava a REterra.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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