RETorna enrere si et fa LAfalta. REGira el cap si mai et LAcansa aquest SOLcamí ple de formes i maLAneres SImtan estranyes com tu LAeres abans REd'ahir.
RENo encengueu els llums enLAcara REi allargueu-me l'abraçaLAda fins a SOLla nit. Que vull veure si LAem coneixes MImi em fas creure que eLAsus4→xisteixes LA només aREquí.
I aSOLhir, tornant de casa LAteva, vaig sentir que el REmón giLArava tan de SImpressa... I salFA#mtava d'un faSOLnal a l'altre com si LAres, i no tocava a SImterra. LASOLRE No em miris aiMImxí... Amor, és LAcert que no tocava a SImterra. LASOLRE
SImSOLRE
REGuarda per demà la LAcalma REi ara salta aquesta LAbarana i vine SOLamb mi, que parlarem de les nits LAfredes SImd'estreSOLlles i plaLAsus4netes i aquest desig. RE
I aSOLhir, tornant de casa LAteva, vaig sentir que el REmón giLArava tan de SImpressa... I salFA#mtava d'un faSOLnal a l'altre com si LAres, i no tocava a SImterra. LASOLRE No em miris aiMImxí... Amor, és LAcert que no tocava a REterra.
SImSOLRELA SImLARE x4
I aSOLhir, tornant de casa LAteva, vaig sentir que el REmón giLArava tan de SImpressa... I salFA#mtava d'un faSOLnal a l'altre com si LAres, i no tocava a SImterra. LASOLRE No em miris aiMImxí... Amor, és LAcert que no tocava a REterra.