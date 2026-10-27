I que s’acabi el món (Acords)

Llàgrimes amagades, les mans agafades

Acords Acords
Robin Secret
robin secret somiant un altre cel
robin secret somiant un altre cel
SIm SOL MIm LA

SImLlàgrimes amagades,les SOLmans agafades,
MImtu i jo senLAse tenir por.
SImNau espacial, enSOLgego els motors.
MImNo hi ha destí siLAnó destinació.

SImUnaforçaque emSOLpeny a
una nova fronMImtera,
unavida guerreLAra que no deixarà SImmai
debategarSOLfort,
desacsejarelMImmón, sense resLApir ni distracció.

MImTuijoSOLcreem un REunivers LAnou i divers.
MImTu i jo saSOLbrem com enfronLAtar-nos a REtot.

SOLI REque s'aLAcabi el SImmón,
SOLi REque s'ho emLAportiSImtot.
SOLRes REés comLAplet i SImmàgic
SOLsi no REés amb LAtu. SIm

No és depressió ni SOLmalenconia,
MImganes de LAriure, és com bogeSImria.
Aquest SOLimpuls que engegapasMImsió i calor,
antic misLAteri que ens connecta.

MImTuijoSOLcreem un REunivers LAnou i divers
MImincomprenSOLsible i LAúnic. RE

SOLI REque s'aLAcabi el SImmón,
SOLi REque s'ho emLAportiSImtot.
SOLTot REés comLAplet i SImmàgic
SOLquan REés amb LAtu. SIm
SOL→REQuè imLAporta, ja SImestic
amb SOLtu en aREquest LAviatge SImmístic.
SOL→RETu i LAjo comSImpartim un
àSOLnim inREdestrucLAtiSImble.

MIm LA RE SOL x2

RE→LA→SImUoSOLoREoh! UoLAoSImoh!
SOL→RE→LA→SImUoSOLoREoh! UoLAoSImoh!
SOL→RE→LA→SImUoSOLoREoh! UoLAoSImoh!
SOL→RE→LA→SImUoSOLoREoh! UoLAoSImoh!

SOL→REQuè imLAporta, ja SImestic
amb SOLtu en aREquest LAviatge SImmístic.
SOL→RETu i LAjo comSImpartim un
SOLànim inREdestrucLAtible. SIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi