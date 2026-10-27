SImLlàgrimes amagades,les SOLmans agafades, MImtu i jo senLAse tenir por. SImNau espacial, enSOLgego els motors. MImNo hi ha destí siLAnó destinació.
SImUnaforçaque emSOLpeny a una nova fronMImtera, unavida guerreLAra que no deixarà SImmai debategarSOLfort, desacsejarelMImmón, sense resLApir ni distracció.
MImTuijoSOLcreem un REunivers LAnou i divers. MImTu i jo saSOLbrem com enfronLAtar-nos a REtot.
SOLI REque s'aLAcabi el SImmón, SOLi REque s'ho emLAportiSImtot. SOLRes REés comLAplet i SImmàgic SOLsi no REés amb LAtu. SIm
No és depressió ni SOLmalenconia, MImganes de LAriure, és com bogeSImria. Aquest SOLimpuls que engegapasMImsió i calor, antic misLAteri que ens connecta.
MImTuijoSOLcreem un REunivers LAnou i divers MImincomprenSOLsible i LAúnic. RE
SOLI REque s'aLAcabi el SImmón, SOLi REque s'ho emLAportiSImtot. SOLTot REés comLAplet i SImmàgic SOLquan REés amb LAtu. SIm SOL→REQuè imLAporta, ja SImestic amb SOLtu en aREquest LAviatge SImmístic. SOL→RETu i LAjo comSImpartim un àSOLnim inREdestrucLAtiSImble.