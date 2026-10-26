I si canto trist (Acords)

Jo no estimo la por, ni la vull per a demà

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach nu
lluis llach nu
LAmJo no estimo la MImpor, ni la vull per a LAmdemà,
MImno la vull per a avui, LAmni tampoc com a record;
MImque m'agrada el somrís
LAmd'un infant vora el mar
SOLi els seus ulls com un REram d'il·lusions esclatant.

LAmI si canto trist
SOLés perMImquè no puc
REesborrar la por
LAmdels MImeus LAmpobres ulls.
LAmJo no estimo la mort
SOLni el seu MImpas tan glaçat,
REno la vull per a avui, ni tampoc com a record;
LAmque MIm'agrada el baLAmtec d'aquell cor que, lluitant,
LAmdona vida a la mort
SOLa què l'han MImcondemnat.
REI si canto trist
LAmés MIperLAmquè no puc
LAmoblidar la mort
SOLd'ignoMImrats companys.
REJo no estimo el meu cant, perquè sé que han callat
LAmtanMItes boques, tants clams, LAmdient la veritat;
LAmque jo m'estimo el cant
SOLde la gent MImdel carrer
REamb la força dels mots
LAmarMIrelats LAmen la raó.
LAmI si canto trist
SOLés per MImrecordar
REque no és així
LAmdes MIde LAmfa tants anys.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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