SImLa por em desLAvetla SIma les nits sense dormir, i sent el vell LArevòlver REque descansa sobre el pit. SOLEn aquest REbosc humit, LAel silenci és SIml'enemic. SOLA trenc d'alba REpartim FA#seguint les llums del matí.
SImTravessem l'auLArora SImentre els cingles del massís. En aquestes LAmuntanyes, REsobreviure és resistir. SOLHem canviat REmil cops de nom, LAperò tots saSImbem qui som: SOLguerrillers superREvivents, FA#combatents de l'últim front.
SImLASIm LARE SOLRELASIm SOLUnes RE→FA#flames roges SOLcremen el RE→FA#nostre horitzó. SOLLa caRE→FA#sa on dormirem SOLés un RE→FA#esquelet de. foc SOLHan maRE→FA#tat el masover, SOLens soliRE→FA#a refugiar. SOLAnit RE→FA#em va somriure SOLquan ens vam RE→FA#acomiadar.
SImLa lluna ens reLAcorda SImque som com estels errants, ombres d'uLAna guerra REperduda en sendes de fang. SOLI quan la fosREcor em venç, LAacaricie en SImsoledat SOLun record en blanc i REnegre, FA#el motiu del meu combat.
SOLI si demà no torREnara LAal lloc on et vaig deiSImxar, SOLvull que recordes que un REdia FA#joves com nosaltres vam SImmarxar a lluitar, SOLarmats d'amor i coREratge LAi un clavell roig amaSImgat. SOLCombatrem fins l'últim REdia FA#sota bandera de la lliberSImtat.
SImLA por em desLAvetla SIma les nits sense dormir, i sent el vell LArevòlver REque descansa sobre el pit. SOLEn aquest REbosc humit, LAel silenci és SIml'enemic. SOLA trenc d'alba REpartim FA#seguint les llums del matí.
SImTravessem l'auLArora SImentre els cingles del massís. En aquestes LAmuntanyes, REsobreviure és resistir. SOLHem canviat REmil cops de nom, LAperò tots saSImbem qui som: SOLguerrillers superREvivents, FA#combatents de l'últim front.
SOLI si demà no torREnara LAal lloc on et vaig deiSImxar, SOLvull que recordes que un REdia FA#joves com nosaltres vam SImmarxar a lluitar, SOLarmats d'amor i coREratge LAi un clavell roig amaSImgat. SOLCombatrem fins l'últim REdia FA#sota bandera de la lliberSImtat.