I si demà no tornara (Acords)

La por em desvetla

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas coratge
obrint pas coratge
SIm LA SIm
LA RE
SOL RE LA SIm
SOL RE FA# x3

SImLa por em desLAvetla
SIma les nits sense dormir,
i sent el vell LArevòlver
REque descansa sobre el pit.
SOLEn aquest REbosc humit,
LAel silenci és SIml'enemic.
SOLA trenc d'alba REpartim
FA#seguint les llums del matí.

SImTravessem l'auLArora
SImentre els cingles del massís.
En aquestes LAmuntanyes,
REsobreviure és resistir.
SOLHem canviat REmil cops de nom,
LAperò tots saSImbem qui som:
SOLguerrillers superREvivents,
FA#combatents de l'últim front.

SIm LA SIm
LA RE
SOL RE LA SIm
SOLUnes RE→FA#flames roges
SOLcremen el RE→FA#nostre horitzó.
SOLLa caRE→FA#sa on dormirem
SOLés un RE→FA#esquelet de. foc
SOLHan maRE→FA#tat el masover,
SOLens soliRE→FA#a refugiar.
SOLAnit RE→FA#em va somriure
SOLquan ens vam RE→FA#acomiadar.

SImLa lluna ens reLAcorda
SImque som com estels errants,
ombres d'uLAna guerra
REperduda en sendes de fang.
SOLI quan la fosREcor em venç,
LAacaricie en SImsoledat
SOLun record en blanc i REnegre,
FA#el motiu del meu combat.

SOLI si demà no torREnara
LAal lloc on et vaig deiSImxar,
SOLvull que recordes que un REdia
FA#joves com nosaltres vam SImmarxar a lluitar,
SOLarmats d'amor i coREratge
LAi un clavell roig amaSImgat.
SOLCombatrem fins l'últim REdia
FA#sota bandera de la lliberSImtat.

SImLA por em desLAvetla
SIma les nits sense dormir,
i sent el vell LArevòlver
REque descansa sobre el pit.
SOLEn aquest REbosc humit,
LAel silenci és SIml'enemic.
SOLA trenc d'alba REpartim
FA#seguint les llums del matí.

SImTravessem l'auLArora
SImentre els cingles del massís.
En aquestes LAmuntanyes,
REsobreviure és resistir.
SOLHem canviat REmil cops de nom,
LAperò tots saSImbem qui som:
SOLguerrillers superREvivents,
FA#combatents de l'últim front.

SOLI si demà no torREnara
LAal lloc on et vaig deiSImxar,
SOLvull que recordes que un REdia
FA#joves com nosaltres vam SImmarxar a lluitar,
SOLarmats d'amor i coREratge
LAi un clavell roig amaSImgat.
SOLCombatrem fins l'últim REdia
FA#sota bandera de la lliberSImtat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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