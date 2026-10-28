REI LAva callar i no va dir res,
REi va callar, callar, callar, callar,
LAi el van fer callar i no va dir res,
REi va callar, i no va dir res.
MaLAnassès era un noi tot eixerit,
SOLera REfill del segle tretze
MIo LAcatorze abans de Crist.
SOLLi REfaltava el pa del dia
MIi LAenfadat va protestar.
REI LAva callar i no va dir res,
REi va callar, callar, callar, callar,
LAi el van fer callar i no va dir res,
REi va callar, i no va dir res.
TiLAmoteu era un ciutadà romà,
SOLva troREbar-se enmig de guerres
MIi LAel volien capità.
SOLSe REsentia pacifista
MIi LAenfadat va protestar.
REI LAva callar i no va dir res,
REi va callar, callar, callar, callar,
LAi el van fer callar i no va dir res,
REi va callar, i no va dir res.
L'ALAdalbert era monjo medieval,
SOLdetesREtava les croades
MIi LAd'ell no en feien cabal.
SOLDeREmanava autonomia
MIi LAenfadat va protestar.
REI LAva callar i no va dir res,
REi va callar, callar, callar, callar,
LAi el van fer callar i no va dir res,
REi va callar, i no va dir res.
En LAMiquel, un formal treballador,
SOLno en REtenia prou per viure,
MIl'exLAplotaven de debò.
SOLTreREballar més no podia
MIi LAenfadat va protestar.
REI LAva callar i no va dir res,
REi va callar, callar, callar, callar,
LAi el van fer callar i no va dir res,
REi va callar, i no va dir res.
En LARamon, un xicot molt cridaner,
SOLcantaREva ben net i clar.
MIEll LAmateix volia ser,
SOLels REbemolls plens en tenia
MIi LAenfadat va protestar.
REI LAva callar i no va dir res,
REi va callar, callar, callar, callar,
LAi el van fer callar i no va dir res,
REi va callar, i no va dir res.
MosLAsèn Pau era un capellà excel·lent,
SOLtrebaREllava les vuit hores,
MIell LAse sentia valent.
SOLNo REvolia privilegis
MIi LAenfadat va protestar.
REI LAva callar i no va dir res,
REi va callar, callar, callar, callar,
LAi el van fer callar i no va dir res,
REi va callar, i no va dir res.
LutLAher King, tots el coneixíem prou bé,
SOLproclaREmava els drets de l'home
MIi LAva llançar-se al carrer.
SOLPaREcifista cent per cent,
MIell LAtambé va protestar.
REI LAva callar i no va dir res,
REi va callar, callar, callar, callar,
LAi el van fer callar i no va dir res,
REi va callar, i no va dir res.
Com LAveieu, tot cantant el «va callar»
SOLfins al 15 REde setembre,
MIla LArecepta resultà
SOLper REpoder fer-ne conserva
MIen LAla farem refrenar.
REI LAens van fer parlar
REi no vam dir res.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.