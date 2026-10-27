Icebergs i guèisers (Acords)

Jo l'enyor com segles de glaceres solitàries

Acords Acords
Antònia Font
Jo l'eMInyor com SIsegles de DO#mglaceres soliSItàries
davaLAllant miDO#7l.límeFA#mtres cap as oSI7ceans (icebergs),
MImolt abans SIque habitassin sa DO#mTerra es éssers huSImans,
LAno hi havia ningú per miDO#7rar-les, FA#mnomés crustacis i alSI7gues (icebergs).
MIJo l'enyor SIcom el TiDO#mtànic, com si m'haSIguessin tallat es LAcollons,
mil eleDO#7fants en esFA#mtampida que se m'enSI7duen sa vida.

MISom davant ses SIportes de l'infern,
m'és DO#migual la mar infinita naveSIgant a dins sa fosca,
LAsom a ses portes de DO#7l'infern per tu i FA#mtenc plans de SI7futur.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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