Jo l'e
MInyor com SIsegles de DO#mglaceres soli SItàries
dava
LAllant mi DO#7l.líme FA#mtres cap as o SI7ceans (icebergs), MImolt abans SIque habitassin sa DO#mTerra es éssers hu SImans, LAno hi havia ningú per mi DO#7rar-les, FA#mnomés crustacis i al SI7gues (icebergs). MIJo l'enyor SIcom el Ti DO#mtànic, com si m'ha SIguessin tallat es LAcollons,
mil ele
DO#7fants en es FA#mtampida que se m'en SI7duen sa vida. MISom davant ses SIportes de l'infern,
m'és
DO#migual la mar infinita nave SIgant a dins sa fosca, LAsom a ses portes de DO#7l'infern per tu i FA#mtenc plans de SI7futur.
dava
mil ele
m'és